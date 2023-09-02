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Есть подтвержденные данные о 386 украинских детях, усыновленных в России − Лубинец

Ирина БалачукСуббота, 2 сентября 2023, 02:20
Есть подтвержденные данные о 386 украинских детях, усыновленных в России − Лубинец
Фото иллюстративное с pixabay.com

Украина имеет подтвержденные данные о том, что россияне усыновили 386 украинских детей, которые были депортированы в страну-агрессор.

Источник: Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире марафона новостей

Прямая речь Лубинца: "У нас есть подтвержденные цифры. 386 детей − установлен факт, что они были помещены в российской семье, и по ним или началась процедура, или завершилась процедура усыновления".

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Детали: Он подчеркнул, что в этом вопросе очень важное значение имеет терминология, поскольку есть разница между усыновлением и временной опекой.

Лубинец напомнил, что российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным сама заявила, что усыновила ребенка из Украины. То есть сама признала, что она совершила преступление. Но после получения ордера на арест со стороны Международного уголовного суда, Львова-Белова уже начала говорить, что не усыновляла украинского ребенка, а якобы взяла под временную защиту, как временная опека.

"Усыновление детей стран, которые находятся в состоянии международного военного конфликта − это так называется война, согласно международному гуманитарному праву, − запрещается. Поэтому для нас очень важны эти термины, нам очень важно устанавливать именно юридический факт, что россияне усыновляют украинских детей. Тогда это четко подпадает под признаки военного преступления геноцида, которое должно быть трактовано как военное преступление, которое совершает высшее военно-политическое руководство РФ. И этим мы занимаемся", − отметил Лубинец.

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Детали: Комментируя возвращение домой 11 детей, которых незаконно удерживали российские захватчики на временно захваченной части Херсонщины, он сообщил, что над этим работали несколько месяцев, и выразил надежду, что вскоре будет больше подобных положительных новостей.

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Темы: Росcиядепортация дети
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