Член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, но утверждает, что это зависит от Киева.

Источник: глава фракции ЛДПР в Госдуме и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий на партконференции ЛДПР., прокремлевский сайт "РИА Новости"

Прямая речь Слуцкого: "Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе. Не исключаю, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева".

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Детали: Слуцкий сказал, что украинская сторона соглашалась на определенные "здравые условия", а потом по ходу переговоров "отходила назад".

Этому предшествовало: Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтверждал, что переговоры с Россией стоят на паузе по ряду причин: РФ не хочет терять репутацию, признавать свою неправоту и просчеты, сбавлять требования.

Ранее обе стороны давали понять, что хотят на поле боя укрепить позиции для переговоров.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Германию и Францию ​​выступить посредниками в новой версии Нормандского формата для прекращения войны.

Неназванный источник в Москве говорил "РИА Новости", что минский и нормандский форматы "после российского признания ДНР и ЛНР… неактуальны", а Германия и Франция участвуют в поставках оружия Украине, что "не способствует перемирию".

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