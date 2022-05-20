В Москве намекнули, что Киев должен дать сигнал для возобновления переговоров
Член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, но утверждает, что это зависит от Киева.
Источник: глава фракции ЛДПР в Госдуме и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий на партконференции ЛДПР., прокремлевский сайт "РИА Новости"
Прямая речь Слуцкого: "Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе. Не исключаю, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева".
Детали: Слуцкий сказал, что украинская сторона соглашалась на определенные "здравые условия", а потом по ходу переговоров "отходила назад".
Этому предшествовало: Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтверждал, что переговоры с Россией стоят на паузе по ряду причин: РФ не хочет терять репутацию, признавать свою неправоту и просчеты, сбавлять требования.
Ранее обе стороны давали понять, что хотят на поле боя укрепить позиции для переговоров.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Германию и Францию выступить посредниками в новой версии Нормандского формата для прекращения войны.
Неназванный источник в Москве говорил "РИА Новости", что минский и нормандский форматы "после российского признания ДНР и ЛНР… неактуальны", а Германия и Франция участвуют в поставках оружия Украине, что "не способствует перемирию".
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Предыстория:
- 29 марта в Стамбуле Киев предложил Москве, чтобы вместо членства в НАТО Украина получила надежные гарантии безопасности от ряда государств, чтобы вопрос Донбасса решали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский при личной встрече, а вопрос о статусе Крыма – решался на протяжении 15 лет, в мирной обстановке.
- 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "передала Украине проект документа с четко выработанными формулировками" по мирному урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждал это тогда.
- 25 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальные вопросы Крыма и Донбасса.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в марте говорил, что Соединенные Штаты не видят "признаков настоящей серьезности" со стороны России в намерениях договариваться.
- Президент Украины Владимир Зеленский не имел доверия к российской стороне в переговорах и уверял, что компромиссов по территориальной целостности и суверенитету Украины не будет.
- Ведя переговоры, Россия продолжала вести бои за территории Украины, а военные РФ посягали на весь восток и юг Украины, чтобы иметь сухопутный путь в оккупированные Крым и Приднестровье.