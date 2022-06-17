Ситуация в областях: россияне обстреливают восток и юг Украины – много жертв и разрушений

Российские войска продолжают обстреливать Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, утром нанесли ракетные удары по Николаеву, за сутки многих погибших, на востоке и юге страны зафиксированы многочисленные разрушения жилья и гражданской инфраструктуры.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 17 июня

Детали: В Запорожской области вечером 16 июня произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи. Горели складские помещения завода на общей площади 800 кв. м. Пожар был потушен. Химической угрозы населению города и области пока нет. Пострадавших нет.

Реклама:

Сумская область: ночь прошла неспокойно – были минометные обстрелы границы. Подробная информация о последствиях уточняется.

В Днепропетровской области поздно вечером 16 июня враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Никто не пострадал. Ночью была одна воздушная тревога. Утром спокойно.

Харьковщина: ночь снова с обстрелами, в частности, крайнего северного района Харькова. Пострадавших нет. По области оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому районам и Золочевской общине. Горели хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, а также трава на открытой территории. На Изюмском направлении продолжаются бои. В течение суток один пострадавший, в Изюмском районе.

ВИДЕО ДНЯ

В Луганской области продолжаются постоянные артобстрелы Северодонецка и Лисичанска. Оккупанты нанесли ракетный авиаудар по дому культуры, где укрывались жители Лисичанска, три человека погибли, семеро – госпитализированы. Авиаатакой россиян уничтожено здание профилактория, где, вероятно, тоже находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах. В Лисичанске разрушения получили здание школы и два дома, в Горском – 18 домов, во Врубовке – 7. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком. Россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. В общей сложности по области 8 погибших и 8 раненых среди гражданских.

Донецкую область оккупанты продолжают обстреливать из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град". Также были удары ракетами Х-22, Х-59МК. В эпицентре обстрелов – Авдеевка, пгт. Нью-Йорк, Торецк, Красногоровка, с. Новоукраинка, с. Нелиповка, пгт. Курдюмовка, пгт. Очеретино. Повреждены 29 объектов: 20 жилых домов, центр детского творчества, помещение исправительной колонии, шахта, амбулатория, санаторий-профилакторий, предприятие. Один гражданский погиб, двое пострадали.

Николаевщина: утром 17 июня по Николаеву россияне нанесли несколько ракетных ударов. Повреждены многоэтажные жилые дома и объект инфраструктуры. По предварительной информации, один человек погиб, 6 ранены, среди которых ребенок. В настоящее время ведутся спасательные работы. Информация уточняется.

Также утром оккупанты обстреляли Широковскую общину, продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Николаевский район: в 20:00 16 июня россияне обстреляли село Парутино Куцурубской общины, два человека получили ранения. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется. Также обстреливали с. Шевченково Шевченковской общины, в результате чего загорелись три хозяйственных здания. Детали о последствиях выясняются.

В Херсонской области остается стабильно напряженной ситуация в оккупированных населенных пунктах всего Бериславского района. Постоянные боевые действия, мародерства, убийства и ранения мирных жителей, разбитые дома, уничтоженная социальная инфраструктура, заминированные поля, дороги, мосты – таковы последствия в большинстве сел Высокопольской, Нововоронцовской, Калиновской, Великоалександровской и других общин.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.