Оккупанты везут семьи в Херсон и селятся в квартирах украинцев – Маляр

Россия активизировала перевозку родственников военных во временно оккупированные населенные пункты Украины, в частности, в Херсон – захватчики самовольно заселяются в жилье украинцев.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 16 июня

Прямая речь Маляр: "Со стороны России активизировалась перевозка семей военнослужащих российских оккупационных войск в захваченные российским агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о Херсоне.

Реклама:

Новоприбывшие так называемые российские переселенцы самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, которые уехали, спасая свои жизни, с начала широкомасштабного вторжения России".

Детали: Кроме того, по словам Маляр, российские захватчики усиливают мероприятия по принудительной паспортизации населения захваченных ими территорий. В частности, уже создали очередь на две недели.

Заместитель министра обороны не исключает, что это делают с целью увеличения доли местного населения, которое будет обязано гарантированно поддерживать планы Кремля относительно аннексии временно оккупированных территорий Украины в случае проведения так называемых референдумов.

ВИДЕО ДНЯ

Маляр добавила, что россияне не покидают намерений провести "референдум", но им это не удается, потому что местное население оказывает яростное сопротивление.

Предыстория: