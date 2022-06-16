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Оккупанты везут семьи в Херсон и селятся в квартирах украинцев – Маляр

Ирина БалачукЧетверг, 16 июня 2022, 15:19
Анна Маляр. Скриншот из видео

Россия активизировала перевозку родственников военных во временно оккупированные населенные пункты Украины, в частности, в Херсон – захватчики самовольно заселяются в жилье украинцев.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 16 июня

Прямая речь Маляр: "Со стороны России активизировалась перевозка семей военнослужащих российских оккупационных войск в захваченные российским агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о Херсоне.

Новоприбывшие так называемые российские переселенцы самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, которые уехали, спасая свои жизни, с начала широкомасштабного вторжения России".

Детали: Кроме того, по словам Маляр, российские захватчики усиливают мероприятия по принудительной паспортизации населения захваченных ими территорий. В частности, уже создали очередь на две недели.

Заместитель министра обороны не исключает, что это делают с целью увеличения доли местного населения, которое будет обязано гарантированно поддерживать планы Кремля относительно аннексии временно оккупированных территорий Украины в случае проведения так называемых референдумов.

Маляр добавила, что россияне не покидают намерений провести "референдум", но им это не удается, потому что местное население оказывает яростное сопротивление.

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Предыстория: 

  • 9 июня стало известно, что оккупанты перевозят в Херсонскую область свои семьи, пытаясь убедить местных, что они там навсегда.
  • На Херсонщине оккупационная власть организовала празднование дня Росии, которое местные жители проигнорировали.
  • 11 июня российский паспорт во всем Херсоне взяли только 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
  • Госизменник и пособник российских захватчиков в Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационные власти будут увольнять чиновников, если они будут саботировать работу на оккупантов и не будут доносить до населения позицию о "будущем региона в составе России".

Темы: Херсонская областьХерсоноккупация
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