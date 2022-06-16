Оккупанты везут семьи в Херсон и селятся в квартирах украинцев – Маляр
Россия активизировала перевозку родственников военных во временно оккупированные населенные пункты Украины, в частности, в Херсон – захватчики самовольно заселяются в жилье украинцев.
Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 16 июня
Прямая речь Маляр: "Со стороны России активизировалась перевозка семей военнослужащих российских оккупационных войск в захваченные российским агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о Херсоне.
Новоприбывшие так называемые российские переселенцы самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, которые уехали, спасая свои жизни, с начала широкомасштабного вторжения России".
Детали: Кроме того, по словам Маляр, российские захватчики усиливают мероприятия по принудительной паспортизации населения захваченных ими территорий. В частности, уже создали очередь на две недели.
Заместитель министра обороны не исключает, что это делают с целью увеличения доли местного населения, которое будет обязано гарантированно поддерживать планы Кремля относительно аннексии временно оккупированных территорий Украины в случае проведения так называемых референдумов.
Маляр добавила, что россияне не покидают намерений провести "референдум", но им это не удается, потому что местное население оказывает яростное сопротивление.
Предыстория:
- 9 июня стало известно, что оккупанты перевозят в Херсонскую область свои семьи, пытаясь убедить местных, что они там навсегда.
- На Херсонщине оккупационная власть организовала празднование дня Росии, которое местные жители проигнорировали.
- 11 июня российский паспорт во всем Херсоне взяли только 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
- Госизменник и пособник российских захватчиков в Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационные власти будут увольнять чиновников, если они будут саботировать работу на оккупантов и не будут доносить до населения позицию о "будущем региона в составе России".