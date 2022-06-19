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New York Times насчитали, что россияне более 450 раз использовали неуправляемые боеприпасы

Денис КарловскийВоскресенье, 19 июня 2022, 22:41
New York Times насчитали, что россияне более 450 раз использовали неуправляемые боеприпасы
остатки снаряда бм-30 для рсзо "смерч" в харькове. фото: getty images

Журналисты New York Times провели масштабное расследование и начислили, что российские военные в 450 случаях применяли неточные боеприпасы, использование которых запрещено или существенно ограничено международным правом.

Источник: материал New York Times, в котором собрали более 1000 фотографий с мест обстрелов на территории Украины

Детали: Журналисты проанализировали более 1000 фотографий, сделанных корреспондентами издания в Украине, а также другими проверенными военными корреспондентами. Для расследования также привлекали фотографии, распространяемые украинскими правительственными и военными страницами в соцсетях.

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В общем итоге на этих фотографиях зафиксировали более 2000 использованных или разорванных боеприпасов, большая часть которых квалифицируется как неточная.

Журналисты пришли к выводу, что российская армия сознательно использует неточные боеприпасы на территориях с гражданскими объектами и безоружным населением, нарушая основные нормы международного права в отношении законов и обычаев войны.

210 видов боеприпасов, которые сумели снять журналисты, прямо запрещены к использованию международными конвенциями. Наиболее часто использовали кассетные боеприпасы, представляющие значительную опасность. Неразорванные суббоеприпасы могут угрожать гражданскому населению на территории еще в течение десятка лет.

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Еще более 330 боеприпасов разорвались около или прямо по гражданским зданиям.

Авторы материала признают, что из-за трудностей со сбором информации указанные цифры преуменьшают настоящий масштаб использования запрещенного оружия на поле боя в Украине.

Эксперты по международному праву и чиновники правительства США в беседе с журналистами признали, что российские военные нарушили все возможные основополагающие принципы международного права по законам и обычаям войны.

Некоторые из боеприпасов разрешены для использования исключительно против военных целей при условии, что сторона, запускающая такие боеприпасы, через применение разведчиков или дронов проверяет свои цели и корректирует огонь, чтобы не навредить гражданским. В частности, это касается применения снарядов 9М22У для РСЗО "Град".

В среде бетонных многоэтажек в крупных городах эти снаряды становятся еще более смертоносными, потому что взрывная волна усиливается из-за отпорной силы бетона и разрывов суббоеприпасов рядом. Острые металлические обломки разлетаются по сторонам, глубоко разрывая внутренние органы и ткани людей.

Также журналисты подтвердили систематическое использование кластерных боеприпасов из РСЗО "Ураган", в том числе по населенным пунктам.

Также среди находок, верифицированных журналистами, противопехотные мины и ручные гранаты, оставленные российскими оккупантами в гражданских объектах после отступления. К примеру мина ПОМ-3, запрещенная международными конвенциями.

Отдельно журналисты издания подтвердили, что россияне используют точные ракеты и боеприпасы против гражданской инфраструктуры. Это свидетельствует о том, что россияне сознательно определяют цели для точных боеприпасов, и это не могло быть "ошибкой".

В материале упоминают также использование боеприпасов с флешеттами – мелкими металлическими гвоздями – и фосфорными боеприпасами.

Наибольшей угрозой, по словам авторов, материала являются мины и неразорванные суббоеприпасы в почве, которые могут оставаться неразорванными десятки лет и представлять угрозу местному населению.

С методологией и личностями фотографов можно ознакомиться в стане New York Times.

Предыстория:

  • Ранее британские журналисты издания the Guardian подтвердили, что россияне обстреляли жилые районы пригорода Киева снарядами с флешеттами, что является бесспорным нарушением международного права.
  • Журналисты американского телеканала CNN выяснили, что российские военные с территории Белгородской области запускали кассетные снаряды по безоружному населению в Харькове. По их словам, приказ должен был лично отдавать генерал, разрушивший Алеппо в Сирии.
  • Международный уголовный суд направил в Украину крупнейшую в истории группу следователей, которые должны собрать все доказательства о совершении военных преступлений российскими оккупантами в Украине, в том числе по обстрелам запрещенными боеприпасами.

Темы: Росcияоружиеобстрелвойна
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