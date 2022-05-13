Кассетные снаряды по Харькову пускал российский генерал, убивавший гражданских в Сирии – CNN

Американские журналисты установили, что приказы обстреливать гражданское население Харькова кассетными снарядами принимал генерал-полковник Александр Журавлев, причастный к военным преступлениям в Сирии.

Источник: расследование CNN

Детали: В Харькове 27 и 28 февраля от обстрелов несколько человек погибли, и еще десятки человек получили увечье и серьезные ранения в результате обстрелов кассетными снарядами. Журналисты и следователи установили, что обстрел производился снарядами из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Благодаря спутниковым снимкам, журналисты установили, что 27 и 28 февраля кассетные снаряды по этим местам запустили военнослужащие 79-й реактивной артиллерийской бригады РФ.

Благодаря спутниковым снимкам компании Planet Labs 27 и 28 февраля, видео очевидцев и осмотра недетонировавших снарядов журналисты смогли рассчитать траекторию снарядов. В том месте, где специалисты математически высчитали траекторию снарядов, на спутниковых снимках за 27 и 28 февраля было замечено размещение артиллерийских установок и клубы дыма после залпов.

Красные точки обозначают место атак кассетными боеприпасами в северных районах Харькова, синими линями – траектории полета снарядов Инфографика: CNN

Согласно данным CNN, решение об обстреле такими снарядами отдает лично командующий военным округом, в котором дислоцируется данное подразделение. 79 реактивно-артиллерийская бригада входит в Западный военный округ РФ, которым командует генерал-полковник Александр Журавлев.

Авторы расследования убеждены, что российское военное командование не позволяет военнослужащим нижнего и среднего звена самостоятельно принимать такие решения об обстреле кассетными снарядами.

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В материале отмечают, что Журавлев был призван в качестве офицера в советский контингент в Чехословакии в 1980-е годы. После распада СССР он переехал в Россию, где служил в танковых войсках.

В июле 2016 года Журавлев был назначен командующим российскими войсками в Сирии. В тот момент российский контингент встретил решительное сопротивление сирийских повстанцев в городе Алеппо.

После назначения Журавлева, российские войска осаждали город, искусственно создали голод в городе, сопровождая осаду сокрушительными авиационными бомбардировками, и в конце концов заставили защитников города капитулировать. Такая тактика в конечном счете и стала определяющей для российских войск в Сирии и Украине.

Кроме того, международные расследователи и журналисты зафиксировали существенный рост случаев применения кластерных боеприпасов против безоружного населения со стороны российских и сирийских подразделений после того, как Журавлев стал командующим.

К примеру, за один месяц – с 10 сентября по 10 октября 2016 года, журналисты зафиксировали 137 применения кластерных снарядов против гражданского населения Алеппо. Это в восемь раз больше, чем за все предыдущие 8 месяцев боевых действий русской армии в регионе.

По возвращении из Сирии Журавлев получил из рук российского президента высшую государственную награду в России - "Героя Российской Федерации". Затем его дважды повысили в военном звании и наконец назначили командующим Западным военным округом.

В настоящее время против Журавлева не введены никакие санкционные меры в странах мира.

Справка: Кассетные снаряды запрещены Конвенцией о кассетных снарядах с 2010 года, но Россия и Украина не подписали ее. В то же время применение таких снарядов в густонаселенных жилых районах городов является очевидным нарушением законов и обычаев войны, и в соответствии с Женевскими конвенциями к ответственности за эти военные преступления прежде всего привлекают командиров высшего звена.

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