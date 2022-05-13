Кассетные снаряды по Харькову пускал российский генерал, убивавший гражданских в Сирии – CNN
Американские журналисты установили, что приказы обстреливать гражданское население Харькова кассетными снарядами принимал генерал-полковник Александр Журавлев, причастный к военным преступлениям в Сирии.
Источник: расследование CNN
Детали: В Харькове 27 и 28 февраля от обстрелов несколько человек погибли, и еще десятки человек получили увечье и серьезные ранения в результате обстрелов кассетными снарядами. Журналисты и следователи установили, что обстрел производился снарядами из реактивных систем залпового огня "Смерч".
Благодаря спутниковым снимкам, журналисты установили, что 27 и 28 февраля кассетные снаряды по этим местам запустили военнослужащие 79-й реактивной артиллерийской бригады РФ.
Благодаря спутниковым снимкам компании Planet Labs 27 и 28 февраля, видео очевидцев и осмотра недетонировавших снарядов журналисты смогли рассчитать траекторию снарядов. В том месте, где специалисты математически высчитали траекторию снарядов, на спутниковых снимках за 27 и 28 февраля было замечено размещение артиллерийских установок и клубы дыма после залпов.
Согласно данным CNN, решение об обстреле такими снарядами отдает лично командующий военным округом, в котором дислоцируется данное подразделение. 79 реактивно-артиллерийская бригада входит в Западный военный округ РФ, которым командует генерал-полковник Александр Журавлев.
Авторы расследования убеждены, что российское военное командование не позволяет военнослужащим нижнего и среднего звена самостоятельно принимать такие решения об обстреле кассетными снарядами.
В материале отмечают, что Журавлев был призван в качестве офицера в советский контингент в Чехословакии в 1980-е годы. После распада СССР он переехал в Россию, где служил в танковых войсках.
В июле 2016 года Журавлев был назначен командующим российскими войсками в Сирии. В тот момент российский контингент встретил решительное сопротивление сирийских повстанцев в городе Алеппо.
После назначения Журавлева, российские войска осаждали город, искусственно создали голод в городе, сопровождая осаду сокрушительными авиационными бомбардировками, и в конце концов заставили защитников города капитулировать. Такая тактика в конечном счете и стала определяющей для российских войск в Сирии и Украине.
Кроме того, международные расследователи и журналисты зафиксировали существенный рост случаев применения кластерных боеприпасов против безоружного населения со стороны российских и сирийских подразделений после того, как Журавлев стал командующим.
К примеру, за один месяц – с 10 сентября по 10 октября 2016 года, журналисты зафиксировали 137 применения кластерных снарядов против гражданского населения Алеппо. Это в восемь раз больше, чем за все предыдущие 8 месяцев боевых действий русской армии в регионе.
По возвращении из Сирии Журавлев получил из рук российского президента высшую государственную награду в России - "Героя Российской Федерации". Затем его дважды повысили в военном звании и наконец назначили командующим Западным военным округом.
В настоящее время против Журавлева не введены никакие санкционные меры в странах мира.
Справка: Кассетные снаряды запрещены Конвенцией о кассетных снарядах с 2010 года, но Россия и Украина не подписали ее. В то же время применение таких снарядов в густонаселенных жилых районах городов является очевидным нарушением законов и обычаев войны, и в соответствии с Женевскими конвенциями к ответственности за эти военные преступления прежде всего привлекают командиров высшего звена.
Предыстория:
- 4 апреля подобную атаку кассетными боеприпасами россияне совершили по центру Николаева, от чего погибли не менее 10 человек. Повторную атаку кассетными снарядами по городу оккупанты совершили 15 апреля, убив 4 человека.
- 8 апреля российские оккупанты нанесли удар кассетным боеприпасом по железнодорожному вокзалу Краматорска, где ожидали эвакуационный поезд сотни людей. По меньшей мере, 59 человек тогда погибли, более полутора сотен получили ранения разной степени.
- В марте международная правозащитная группа Human Rights Watch подчеркнула, что российская армия обстреливает безоружное население кассетными снарядами и призвала их немедленно прекратить. Доказательства использования кассетных боеприпасов россиянами заявляли также в ООН.
- 28 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что украинские следователи установили применение кассетных боеприпасов против гражданского населения в Херсонской и Одесской области.