Байден обсудит с генсеком НАТО, как усилить союзников по Альянсу
Четверг, 2 июня 2022, 01:30
Президент США Джо Байден планирует 2 июня встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом – они обсудят, как усилить союзников по НАТО.
Источник: спикер администрации Байдена Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Укринформ"
Детали: По словам Жан-Пьер, политики "обсудят мероприятия по подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, а также усиление наших трансатлантических союзников".
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Встреча состоится в Белом доме.
Столтенберг находится с визитом в США.