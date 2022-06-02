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Байден обсудит с генсеком НАТО, как усилить союзников по Альянсу

Четверг, 2 июня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден планирует 2 июня встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом – они обсудят, как усилить союзников по НАТО.

Источник: спикер администрации Байдена Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Укринформ"

Детали: По словам Жан-Пьер, политики "обсудят мероприятия по подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, а также усиление наших трансатлантических союзников".

Встреча состоится в Белом доме.

Столтенберг находится с визитом в США.

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