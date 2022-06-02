Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов.

Источник: комментарий Монастырского в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Монастырского: "На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов для всех нас. Думали, каким образом будет использовано это оружие: не будет ли оно использовано против украинцев, против Украины, но сегодня мы приближаемся к сотому дню сопротивления (российской вооруженной агрессии – УП), и можем сказать, что этот экзамен пройден.

Сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте, защищают наше государство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция – для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие".

Детали: Монастырский похвалил онлайн-опрос граждан касательно оборота огнестрельного оружия среди гражданского населения, проведенного в приложении "Дія". Он сказал, что такой опрос охватывает наибольшее количество людей по сравнению с другими формами измерения общественного мнения.

Он добавил, что этот опрос лишь засвидетельствовал изменение общественного мнения после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Монастырский сказал, что в опросах граждан, проведенных перед войной, только треть опрошенных поддерживали свободное обращение огнестрельного оружия. В онлайн-опросе "Дія" две трети считают, что украинское общество готово к свободному обращению огнестрельного оружия.

ВИДЕО ДНЯ

В парламенте готовятся к голосованию во втором чтении законопроект, который урегулирует оборот огнестрельного оружия среди гражданских лиц.

Предыстория: