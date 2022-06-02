Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 21:13
монастырский в эфире телемарафона. скриншот: пресс-служба мвд

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов.

Источник: комментарий Монастырского в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Монастырского: "На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов для всех нас. Думали, каким образом будет использовано это оружие: не будет ли оно использовано против украинцев, против Украины, но сегодня мы приближаемся к сотому дню сопротивления (российской вооруженной агрессии – УП), и можем сказать, что этот экзамен пройден.

Сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте, защищают наше государство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция – для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие".

Детали: Монастырский похвалил онлайн-опрос граждан касательно оборота огнестрельного оружия среди гражданского населения, проведенного в приложении "Дія". Он сказал, что такой опрос охватывает наибольшее количество людей по сравнению с другими формами измерения общественного мнения.

Он добавил, что этот опрос лишь засвидетельствовал изменение общественного мнения после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Монастырский сказал, что в опросах граждан, проведенных перед войной, только треть опрошенных поддерживали свободное обращение огнестрельного оружия. В онлайн-опросе "Дія" две трети считают, что украинское общество готово к свободному обращению огнестрельного оружия.

ВИДЕО ДНЯ

В парламенте готовятся к голосованию во втором чтении законопроект, который урегулирует оборот огнестрельного оружия среди гражданских лиц.

Предыстория:

  • В приложении "Дія" провели онлайн-опрос граждан касательно оборота огнестрельного оружия среди гражданского населения. Оно продлилось с 25 мая по 1 июня, и всего проголосовало свыше 1 700 000 граждан Украины. 59% опрошенных высказались за свободное обращение огнестрельного оружия среди гражданских лиц для личной защиты.
  • 23 февраля народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, разрешающий оборот огнестрельного оружия среди гражданского населения для личной защиты.
  • Министр обороны Алексей Резников также высказывался за легализацию ношения огнестрельного оружия для самозащиты.

Темы: МонастырскийМВДоружие
Главное сегодня

Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW

Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Все новости...
Монастырский
Не хватает пиротехников: Украина просит мир помочь с разминированием
Угроза вторжения войск РФ в Чернобыльскую зону не миновала – Монастырский
Россияне украли из Чернобыля радиоактивные предметы, которые полиция отбирала у сталкеров
Последние новости
04:40
Россия воюет как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ
03:58
Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
03:10
Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW
02:26
США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие
01:53
Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
01:18
Юг: ВСУ уничтожили 24 оккупанта, вражеские гаубицы, танк и другую технику
00:40
Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский
00:16
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за сутки
23:48
ВИДЕООккупанты прячутся за спинами "принудительно мобилизованных" из Донбасса – Зеленский
23:26
Медведев угрожает Украине ударами по центрам принятия решений из-за страха перед РСЗО
Все новости...