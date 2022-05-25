В Дії объявили новый опрос граждан кастельно ношения оружия

Министерство внутренних дел объявило новый опрос граждан в мобильном приложении "Дія" касательно ношения огнестрельного оружия.

Источник: пресс-служба "Дія" с видео-обращением министра внутренних дел Монастырского

Прямая речь Монастырского: "Дискуссия о ношении огнестрельного оружия среди граждан длится уже более 8 лет – с начала российской агрессии. Поэтому, по поручению президента Украины, мы совместно с парламентариями решили спросить, какой вариант владения оружием в Украине вы считаете уместным".

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Детали: Среди предложенных вариантов ответа: "Для специальных нужд", "Для личной защиты" и "Я против".

Чтобы принять участие в опросе, граждане должны в приложении "Дія" перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Опрос".

Участие в опросе могут принять только совершеннолетние граждане Украины. Опрос будет длиться одну неделю – до 1 июня.

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Справка: Эти опросы являются официальными правительственными опросами общественного мнения. Впрочем, результаты опроса не обязывают власть к принятию определенных решений, а носят только рекомендательный характер.

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