Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Дії объявили новый опрос граждан кастельно ношения оружия

Денис КарловскийСреда, 25 мая 2022, 14:27
В Дії объявили новый опрос граждан кастельно ношения оружия

Министерство внутренних дел объявило новый опрос граждан в мобильном приложении "Дія" касательно ношения огнестрельного оружия.

Источник: пресс-служба "Дія" с видео-обращением министра внутренних дел Монастырского

Прямая речь Монастырского: "Дискуссия о ношении огнестрельного оружия среди граждан длится уже более 8 лет – с начала российской агрессии. Поэтому, по поручению президента Украины, мы совместно с парламентариями решили спросить, какой вариант владения оружием в Украине вы считаете уместным".

Реклама:

Детали: Среди предложенных вариантов ответа: "Для специальных нужд", "Для личной защиты" и "Я против".

Чтобы принять участие в опросе, граждане должны в приложении "Дія" перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Опрос".

Участие в опросе могут принять только совершеннолетние граждане Украины. Опрос будет длиться одну неделю – до 1 июня.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Эти опросы являются официальными правительственными опросами общественного мнения. Впрочем, результаты опроса не обязывают власть к принятию определенных решений, а носят только рекомендательный характер.

Предыстория:

  • 23 февраля народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, легализирующий ношение огнестрельного оружия среди гражданского населения для личной защиты.
  • Министр обороны Алексей Резников также высказывался за легализацию ношения огнестрельного оружия для самозащиты.
  • В мае "Укрпочта" запускала подобный опрос в "Дія" касательно эскиза новой марки. В результате наибольшее количество голосов получил эскиз марки с подписью "Доброго вечора, ми з України".
  • Новую функцию общественных опросов в "Дія" власти запустили 8 февраля 2022 года. За два дня в "стартовых" опросах приняли участие 200 тысяч человек.
  • Некоторые эксперты выражали сомнение, что эти опросы имеют определенные недостатки относительно репрезентативности и инклюзивности правительственной политики.

Темы: ДіяоружиеопросМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Дія
В "Дії" запущен антикоррупционный инструмент для моряков: схема на 150 млн долларов в прошлом
Как работает онлайн декларирование места жительства
Действие "еЧерги" для прохождения таможни вскоре распространят на автобусы и легковушки
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: