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В Дії объявили новый опрос граждан кастельно ношения оружия

Денис КарловскийСреда, 25 мая 2022, 14:27

Министерство внутренних дел объявило новый опрос граждан в мобильном приложении "Дія" касательно ношения огнестрельного оружия.

Источник: пресс-служба "Дія" с видео-обращением министра внутренних дел Монастырского

Прямая речь Монастырского: "Дискуссия о ношении огнестрельного оружия среди граждан длится уже более 8 лет – с начала российской агрессии. Поэтому, по поручению президента Украины, мы совместно с парламентариями решили спросить, какой вариант владения оружием в Украине вы считаете уместным".

Детали: Среди предложенных вариантов ответа: "Для специальных нужд", "Для личной защиты" и "Я против".

Чтобы принять участие в опросе, граждане должны в приложении "Дія" перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Опрос".

Участие в опросе могут принять только совершеннолетние граждане Украины. Опрос будет длиться одну неделю – до 1 июня.

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Справка: Эти опросы являются официальными правительственными опросами общественного мнения. Впрочем, результаты опроса не обязывают власть к принятию определенных решений, а носят только рекомендательный характер.

Предыстория:

  • 23 февраля народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, легализирующий ношение огнестрельного оружия среди гражданского населения для личной защиты.
  • Министр обороны Алексей Резников также высказывался за легализацию ношения огнестрельного оружия для самозащиты.
  • В мае "Укрпочта" запускала подобный опрос в "Дія" касательно эскиза новой марки. В результате наибольшее количество голосов получил эскиз марки с подписью "Доброго вечора, ми з України".
  • Новую функцию общественных опросов в "Дія" власти запустили 8 февраля 2022 года. За два дня в "стартовых" опросах приняли участие 200 тысяч человек.
  • Некоторые эксперты выражали сомнение, что эти опросы имеют определенные недостатки относительно репрезентативности и инклюзивности правительственной политики.

Темы: ДіяоружиеопросМВД
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