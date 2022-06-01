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59% украинцев за свободное владение пистолетами – опрос

Ирина БалачукСреда, 1 июня 2022, 16:05
59% украинцев за свободное владение пистолетами – опрос
Инфографика из Telegram Федорова

59% украинцев считают, что граждане, соответствующие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Опрос среди пользователей "Дії" относительно владения оружием в Украине завершен.

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59% украинцев считают, что граждане, соответствующие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах. 22% – отмечают, что пистолеты категорически не должны быть в обращении среди гражданского населения".

Детали: Еще 19% отметили, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие требованиям закона, но использовать их только в тирах или на стрельбищах – носить оружие с собой должно быть запрещено.

Федоров отметил, что этот опрос стал самым массовым (из 4 проведенных в "Дії" опросов – ред.) – всего за неделю в нем приняли участие 1 726 452 украинца.

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Он поблагодарил украинцев за активность и анонсировал новые опросы в "Дії".

Что было раньше: Согласно промежуточным результатам опроса граждан в приложении "Дія", более 62% украинцев поддерживают ношение оружия для личной защиты, и еще 18% поддерживают ограниченный оборот оружия для специальных нужд.

Предыстория:

  • 25 мая правительство объявило, что запустило в "Дії" онлайн-опрос граждан касательно легализации ношения огнестрельного оружия гражданскими лицами.
  • 23 февраля народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, легализирующий ношение огнестрельного оружия среди гражданского населения для личной защиты.
  • Министр обороны Алексей Резников также высказывался за легализацию ношения огнестрельного оружия для самозащиты.

Темы: оружиеопросДія
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