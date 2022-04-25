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Посол России в США заявил, что оружие для Украины не способствует переговорам

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 08:15
Посол России в США заявил, что оружие для Украины не способствует переговорам
Анатолий Антонов, фото ТАСС

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия Украине Соединенными Штатами не способствует поиску "дипломатического решения" в войне.

Источник: .Антонов в интервью телеканалу "Россия-24", которого цитирует ТАСС

Детали: Посол подтвердил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Об этом ранее писали СМИ. 

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Прямая речь: "$800 миллионов – на такую <...> [сумму] будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. 

Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики".

Напомним: Российская армия продолжает наносить ракетные удары, бомбить и обстреливать украинские города, пытаясь захватить все больше территорий Украины, несмотря на переговоры делегаций и призывы президента Украины к президенту России сесть лично за стол переговоров. 

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Предыстория:

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны
  • 28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган узнал от Владимира Путина о 6 требованиях России
  • 29 марта украинская делегация в Стамбуле публично озвучила свои предложения РФ по гарантиям безопасностиКрыму и Донбассу.
  • 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа с "четкими выработанными формулировками". В Офисе президента Украины сообщили, что будут изучать встречные позиции России.
  • Россия направляла США дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений на Украину могут привести к "непредсказуемым последствиям". В Госдепе заявили, что ничто не остановит США от продолжения поддержки Украины.
  • Последние два транша военной помощи США в Украине оценивались примерно по 800 млн долларов каждый. 24 апреля госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин сообщили в Киеве о военном финансировании для Украины и еще 15 стран на сумму 713 миллионов долларов, из которых для Киева предусмотрено порядка 322 миллионов долларов.

Темы: РосcияСШАУкраинавойна
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