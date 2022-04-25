Посол России в США заявил, что оружие для Украины не способствует переговорам

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия Украине Соединенными Штатами не способствует поиску "дипломатического решения" в войне.

Источник: .Антонов в интервью телеканалу "Россия-24", которого цитирует ТАСС

Детали: Посол подтвердил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Об этом ранее писали СМИ.

Прямая речь: "$800 миллионов – на такую <...> [сумму] будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации.

Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики".

Напомним: Российская армия продолжает наносить ракетные удары, бомбить и обстреливать украинские города, пытаясь захватить все больше территорий Украины, несмотря на переговоры делегаций и призывы президента Украины к президенту России сесть лично за стол переговоров.

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