Посол России заявил, что ее "капитуляции" в Украине никогда не будет

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что "капитуляции" Москвы в Украине не будет.

Источник: Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", пишет РЕН ТВ и РИА Новости

Прямая речь: "Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет".

Детали: Посол также выразил уверенность в том, что поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи войны в Украине "будут полностью выполнены".

Кроме того, Антонов пугает непредсказуемыми последствиями для ядерных держав США и России втягивание Штатов в войну, которую Россия начала против Украины.

"США все глубже втягиваются в конфликт с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав", - сказал он.

По словам посла, ситуация выглядит все более тревожно, поскольку США поставляют в Украину все более мощное оружие, что якобы провоцирует ответные действия России, хотя войну начала именно РФ.

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При этом Вашингтон якобы нагнетает разговоры о планах России применить ядерное оружие, пытаясь сделать из России изгоя. По словам Антонова, заявления о таких планах РФ не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что никаких признаков для этого нет и назвал эти разговоры чепухой.

Что предшествовало: 5 февраля, меньше чем за месяц до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Антонов заявлял, что Россия не собирается нападать на Украину, и это якобы не отвечает интересам Москвы.

"Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии - это чепуха", - говорил посол в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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