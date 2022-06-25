Северодонецк под оккупацией, россияне назначили своего "коменданта" – глава ВГА
Руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк рассказал, что город полностью под оккупацией России и оккупанты уже назначили своего "коменданта".
Источник: руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона
Прямая речь: "Город полностью под оккупацией Российской Федерации. Они пытаются наводить там свои порядки и насколько мне известно там назначили какого-то "коменданта" и собирают какой-то "актив".
Город настолько уничтожен, так что людям будет тяжело справляться. Надеемся, что город как можно скорее вернется под контроль Украины".
Детали: По его словам, сейчас выехать из города сейчас можно только в сторону оккупированной территории.
Глава ВГА рассказал, что скрывавшиеся на "Азоте" люди начали выходить. Они оказались в оккупации. Пропагандисты уже снимают с ними провокационные видео.
Прямая речь: "Людям, которые более трех месяцев скрывались в укрытиях "Азота", необходима психологическая помощь, однако россияне, воспользовавшись их состоянием, сразу начали снимать пропагандистские сюжеты".
Он добавил, что в местной больнице есть достаточный запас медикаментов.
В Северодонецке украинские военные отошли на более укрепленные оборонные позиции, позволяющие в дальнейшем вести оборону.
Стрюк добавил, что Северодонецка "почти не осталось".
Предыстория:
- 23 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.
- 24 июня Гайдай сообщил, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупанты смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.
- Позже Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.
- В Минобороны США одобрили вывод войск из Северодонецка в Луганской области.