Северодонецк под оккупацией, россияне назначили своего "коменданта" – глава ВГА

Руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк рассказал, что город полностью под оккупацией России и оккупанты уже назначили своего "коменданта".

Источник: руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Город полностью под оккупацией Российской Федерации. Они пытаются наводить там свои порядки и насколько мне известно там назначили какого-то "коменданта" и собирают какой-то "актив".

Город настолько уничтожен, так что людям будет тяжело справляться. Надеемся, что город как можно скорее вернется под контроль Украины".

Детали: По его словам, сейчас выехать из города сейчас можно только в сторону оккупированной территории.

Глава ВГА рассказал, что скрывавшиеся на "Азоте" люди начали выходить. Они оказались в оккупации. Пропагандисты уже снимают с ними провокационные видео.

Прямая речь: "Людям, которые более трех месяцев скрывались в укрытиях "Азота", необходима психологическая помощь, однако россияне, воспользовавшись их состоянием, сразу начали снимать пропагандистские сюжеты".

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Он добавил, что в местной больнице есть достаточный запас медикаментов.

В Северодонецке украинские военные отошли на более укрепленные оборонные позиции, позволяющие в дальнейшем вести оборону.

Стрюк добавил, что Северодонецка "почти не осталось".

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