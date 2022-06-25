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Шпионы ЦРУ передают тайные данные в Киеве, по стране действует сеть коммандос НАТО – NYT

Денис КарловскийСуббота, 25 июня 2022, 23:44
Шпионы ЦРУ передают тайные данные в Киеве, по стране действует сеть коммандос НАТО – NYT
фото: getty images

Американские журналисты узнали из своих источников, что спецагенты ЦРУ в Киеве передают секретные данные украинским властям, а по всей Украине действует подпольная сеть спецназовцев из разных стран НАТО.

Источник: New York Times со ссылкой на слова нескольких неназванных чиновников США и стран Европы

Детали: В Киеве действует ряд агентов Центрального разведывательного управления США, которое передают чрезвычайно тайные данные американской разведки непосредственно украинскому военно-политическому руководству.

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Американские чиновники осознают, что присутствие этих агентов в Киеве известно российским спецслужбам.

В то же время, эти спецагенты являются специалистами по противодействию терроризму и организацией подпольной борьбы в странах, вроде Ирака или Афганистана. По словам ветерана ЦРУ и бывшего заместителя директора Разведывательного управления Пентагона Дагласа Вайза, украинцы нуждаются в экспертизе в конвециальной сухопутной военной тактике против регулярной армии, а не экспертов по ведению партизанской борьбы, как это было в Афганистане.

Несколько десятков сил специальных операций (командос) разных стран НАТО продолжают действовать внутри Украины, в том числе из Великобритании, Литвы, Канады и Франции. Некоторые из них постоянно находятся в Украине, а часть на ротационной основе: периодически выезжая за границу и возвращаясь в Украину.

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По словам трех американских чиновников, эта сеть спецагентов занимается координацией маршрутов перевозки западного вооружения от границ Украины к передовым подразделениям, а также тренировкой и инструктажем для украинских военнослужащих.

Эти командос согласуют свои действия с координационными центрами НАТО в Европе, в том числе в Германии, Польше и Франции.

Чиновники рассказали, что координационный центр на военной базе Рамштайн в Германии, к примеру, ответственен за сопровождение и помощь украинским Воздушным силам.

И европейские, и американские источники New York Times сообщили, что коммандос не участвуют в боевых действиях на передовой, а помогают советами и разведданными через засекреченные каналы связи или на военных базах в глубоком тылу в Украине.

В то же время некоторые военные офицеры, которые сотрудничали с ВСУ, выразили свое недовольство по поводу того, как сейчас происходит обучение и инструктаж.

Один из чиновников предыдущей президентской администрации США сказал, что ВСУ теряют сотню людей ежедневно из-за плохой полевой медицины. По его словам, украинские военные не всегда могут эвакуировать раненых с поля боя.

По мнению собеседника издания, правительство США могло бы поделиться современными военными инструментами первой медицинской помощи и помочь с налаживанием полевых промежуточных госпиталей, в которых раненых могут стабилизировать для дальнейшей эвакуации в тыл.

Недавно несколько украинских военных вывезли в Германию для обучения по военной медицине. Тренинги проводят офицеры "зеленых беретов" США (сил специальных операций).

Предыстория:

  • В вечернем обращении 17 июня президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ предприняли ряд успешных мер на передовой благодаря помощи США.
  • Washington Post сообщали, что американские спецслужбы быстро передают украинскому командованию спутниковые снимки и чувствительные отчеты о размещении российских подразделений, но все же некоторые данные скрывают.
  • New York Times сообщали, что США передали командованию ВСУ данные, которые помогли потопить флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", но в Пентагоне тогда отрицали эти утверждения.
  • Ранее журналистам стало известно, что в руководстве разведывательных агентств США проводят проверку, почему они просчитались с прогнозами войны в Украине и Афганистане.

Темы: разведкаоружиеСШАшпионаж
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