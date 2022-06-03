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Арахамия рассказал, когда Украина возобновит переговоры с РФ

Катерина ТищенкоПятница, 3 июня 2022, 20:04
Арахамия рассказал, когда Украина возобновит переговоры с РФ
Давид Арахамия, NurPhoto via Getty Images

Глава украинской переговорной группы с россиянами, нардеп Давид Арахамия заявляет, что Украина может инициировать новый раунд переговоров с РФ, когда будет иметь усиленную переговорную позицию.

Источник: Арахамия в эфире телемарафона

Прямая речь: "Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме. Наши вооруженные силы уже готовы его применять… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров".

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Детали: Арахамия высказал мнение, что сейчас пауза в переговорах "достаточно обоснована", поскольку продолжаются "большие бои" на востоке Украины.

Он отметил, что сейчас Украина деоккупирует многие села, но россияне тоже оккупируют новые населенные пункты.

"И пока мы делаем один шаг вперед – два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров", – сказал он.

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Темы: переговорыАрахамия Росcия
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