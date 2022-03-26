Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России элита избегает публичности, а в регионах скрывают мобилизацию – Подоляк

Денис КарловскийСуббота, 26 марта 2022, 15:36
В России элита избегает публичности, а в регионах скрывают мобилизацию – Подоляк
Фото иллюстративное getty images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что в России управленческие элиты избегают публичности, а в регионах пытались провести скрытую мобилизацию.

Источник: telegram-канал Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Первый процесс. В части регионов РФ была попытка частичной мобилизации. В наиболее депрессивных и молчаливых регионах. Однако даже там началась паника.

Реклама:

Второй. Управленческая элита категорически пытается избежать всякой публичности. Напрочь исчезли из комментариев. И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез.

Наиболее органичен в этом – Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать из "русского военного корабля".

Детали: Он убежден, что реальная господствующая элита стремится избежать ответственности и сбежать.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Российские оппозиционные журналисты 23 марта отметили, что министр обороны Сергей Шойгу скрылся от журналистов и общественности. 24 марта российские СМИ сообщили, что глава Минобороны РФ принял участие в совещании Совбеза РФ с Путиным, но опубликованная видеозапись с этого совещания выглядела крайне удивительно.
  • "Медиазона" высказала предположение, что видео из Шойга вмонтировано в телевизор, используя кадры из одного из предыдущих совещаний по безопасности.
  • Российский государственный телеканал "Звезда" показал 26 марта якобы видео совещания высокопоставленных должностных лиц министерства с участием Шойгу. Но непонятно, было ли видео сделано несколько месяцев назад.
  • В последние дни активизировался в медийном поле бывший президент РФ и экс-премьер-министр Дмитрий Медведев, ныне занимающий церемониальную должность в Совбезе РФ. Преимущественно ему дают задачу озвучивать угрозы применения ядерного оружия.
  • 26 марта в российском министерстве обороны обнародовали заявление, что якобы вызовы россиян в военкоматы в некоторых регионах являются "провокацией украинских спецслужб". По данным Генштаба ВСУ за 24 марта, захватчики совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных.

Темы: РосcияОфис президентапропагандамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: