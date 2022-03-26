В России элита избегает публичности, а в регионах скрывают мобилизацию – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что в России управленческие элиты избегают публичности, а в регионах пытались провести скрытую мобилизацию.

Источник: telegram-канал Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Первый процесс. В части регионов РФ была попытка частичной мобилизации. В наиболее депрессивных и молчаливых регионах. Однако даже там началась паника.

Второй. Управленческая элита категорически пытается избежать всякой публичности. Напрочь исчезли из комментариев. И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез.

Наиболее органичен в этом – Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать из "русского военного корабля".

Детали: Он убежден, что реальная господствующая элита стремится избежать ответственности и сбежать.

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