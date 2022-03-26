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В России элита избегает публичности, а в регионах скрывают мобилизацию – Подоляк

Денис КарловскийСуббота, 26 марта 2022, 16:36
Фото иллюстративное getty images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что в России управленческие элиты избегают публичности, а в регионах пытались провести скрытую мобилизацию.

Источник: telegram-канал Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Первый процесс. В части регионов РФ была попытка частичной мобилизации. В наиболее депрессивных и молчаливых регионах. Однако даже там началась паника.

Второй. Управленческая элита категорически пытается избежать всякой публичности. Напрочь исчезли из комментариев. И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез.

Наиболее органичен в этом – Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать из "русского военного корабля".

Детали: Он убежден, что реальная господствующая элита стремится избежать ответственности и сбежать.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оппозиционные журналисты 23 марта отметили, что министр обороны Сергей Шойгу скрылся от журналистов и общественности. 24 марта российские СМИ сообщили, что глава Минобороны РФ принял участие в совещании Совбеза РФ с Путиным, но опубликованная видеозапись с этого совещания выглядела крайне удивительно.
  • "Медиазона" высказала предположение, что видео из Шойга вмонтировано в телевизор, используя кадры из одного из предыдущих совещаний по безопасности.
  • Российский государственный телеканал "Звезда" показал 26 марта якобы видео совещания высокопоставленных должностных лиц министерства с участием Шойгу. Но непонятно, было ли видео сделано несколько месяцев назад.
  • В последние дни активизировался в медийном поле бывший президент РФ и экс-премьер-министр Дмитрий Медведев, ныне занимающий церемониальную должность в Совбезе РФ. Преимущественно ему дают задачу озвучивать угрозы применения ядерного оружия.
  • 26 марта в российском министерстве обороны обнародовали заявление, что якобы вызовы россиян в военкоматы в некоторых регионах являются "провокацией украинских спецслужб". По данным Генштаба ВСУ за 24 марта, захватчики совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных.

Темы: РосcияОфис президентапропагандамобилизация
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