Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 02:15
Джастин Трюдо, фото: getty images

Члены Палаты общин Канады единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в Альянс.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter

Прямая речь: "Канада поддерживает заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

Депутаты Палаты общин единогласно проголосовали за присоединение стран к Альянсу".

Что предшествовало: Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 мая 2022 официально подали заявки на вступление в НАТО.

О том, как изменит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО ситуацию в Европе, какие трудности возможны в этом процессе и что это меняет для Украины - в статье Двери НАТО открываются: что изменяет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс

Темы: КанадаШвецияФинляндияНАТО
Главное сегодня

Руководителя огромного благотворительного фонда подозревают в торговле гуманитаркой

Макрон попросил не унижать Россию

Военные до последнего надеялись, что РФ пойдет в наступление через Донбасс – бригадный генерал

видеоМариуполь: оккупанты уже не забирают тела из-под завалов, а разрушают дома и вывозят на свалку

фотоФлаг Украины, развевающийся над "Азовсталью", передали в музей

Зеленский призвал американские города разорвать отношения с Россией

Все новости...
Канада
Канада ввела санкции против Кабаевой
Российские олигархи хотят откупиться от санкций миллиардами на восстановление Украины – Фриланд
Канадский министр: Звонят подсанкционные российские олигархи, недовольные
Последние новости
14:10
Вооруженные силы сбили дорогостоящий российский беспилотник
14:07
Полиция Лондона эвакуировала Трафальгарскую площадь
13:53
фотоИз-за обстрелов РФ пылает святыня Святогорской Лавры в Донецкой области
13:49
Казахстан переименовал свою нефть на экспорт, чтобы ее не путали с российской
13:45
Флаг Украины, который развевался над "Азовсталью", передали в киевский музей
13:27
Руководителя огромного благотворительного фонда подозревают в торговле гуманитаркой
13:26
Макрон попросил не унижать Россию
13:25
С начала года НБУ продал уже 9 миллиардов долларов
13:14
фото, обновлено от 10:05Оккупанты с территории РФ запустили 6 ракет по Сумщине
12:51
Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 9 раненых
Все новости...