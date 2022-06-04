Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Суббота, 4 июня 2022, 02:15
Члены Палаты общин Канады единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в Альянс.
Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter
Прямая речь: "Канада поддерживает заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.
Депутаты Палаты общин единогласно проголосовали за присоединение стран к Альянсу".
Что предшествовало: Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 мая 2022 официально подали заявки на вступление в НАТО.
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