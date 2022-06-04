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Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 02:15
Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Джастин Трюдо, фото: getty images

Члены Палаты общин Канады единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в Альянс.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter

Прямая речь: "Канада поддерживает заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

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Депутаты Палаты общин единогласно проголосовали за присоединение стран к Альянсу".

Что предшествовало: Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 мая 2022 официально подали заявки на вступление в НАТО.

О том, как изменит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО ситуацию в Европе, какие трудности возможны в этом процессе и что это меняет для Украины - в статье Двери НАТО открываются: что изменяет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс

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Темы: КанадаШвецияФинляндияНАТО
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