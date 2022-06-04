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ЕС готовит общее признание водительских прав украинских беженцев – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 09:54

Чтобы помочь украинским беженцам и транспортным компаниям Еврокомиссия планирует специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав.

Об этом говорится в ответе немецкого правительства на вопросы депутата Клары Бюнгер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На уровне ЕС федеральное правительство и федеральные земли обсуждают с Европейской комиссией возможность признания украинских водительских прав.

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Депутат от Левых хотела узнать, планирует ли федеральное правительство исключения, поскольку новый экзамен по вождению в Германии принесет для беженцев значительные затраты, потребует времени и будет препятствовать, в частности, в виде языкового барьера.

Кроме того, многим беженцам требуются водительские права для получения работы.

Иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.

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Темы: ЕСбеженцы
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