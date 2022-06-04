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Возросло количество раненых в результате войны с РФ детей

Валентина РоманенкоСуббота, 4 июня 2022, 10:31
Возросло количество раненых в результате войны с РФ детей
рисунок - Андрея Ермоленко

С начала полномасштабной военной агрессии России пострадали 726 украинских детей.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "Более 726 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 4 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 261. Выросло количество раненых- 465".

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Детали: Подчеркивается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 187, в Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В частности, 2 июня военнослужащие армии РФ обстреляли из артиллерии с.Марянское Криворожского района Днепропетровской области. Была ранена женщина и ее двое детей 10 и 7 лет.

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Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.

Напомним: Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единый доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

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