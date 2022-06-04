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Зросла кількість поранених дітей внаслідок війни з РФ

Валентина РоманенкоСубота, 4 червня 2022, 10:31
малюнок - Андрія Єрмоленка

Від початку повномасштабної військової агресії Росії постраждали 726 українських дітей.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Більше ніж 726 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 4 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 261. Зросла кількість поранених- 465".

Деталі: Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 187, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема 2 червня військовослужбовці армії РФ обстріляли з артилерії с.Мар’янське Криворізького району Дніпропетровської області. Поранено жінку та її двох дітей 10 та 7 років.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.

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Нагадаємо: Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

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