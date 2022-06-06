Оккупанты Херсонщины собрались праздновать день России

Так называемый глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в оккупированной области отметят день России.

Источник: "Медуза"

Прямая речь: "Самое главное, мы его (день РФ) будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали".

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