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Оккупанты Херсонщины собрались праздновать день России

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 11:53
гауляйтер Владимир Сальдо. скриншот

Так называемый глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в оккупированной области отметят день России.

Источник: "Медуза"

Прямая речь: "Самое главное, мы его (день РФ) будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали".

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Темы: Херсонская областьоккупация
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