Премьер Ирландии поддержал ускоренное вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин считает, что Украина должна вступить в ЕС в кратчайшие сроки.

Об этом он сказал, выступая на конференции партии "Альянс либералов и демократов за Европу", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Мартин подчеркнул, что он "изначально был ярым сторонником" вступления Украины в ЕС и что в целом он поддерживает "быстрый и ускоренный" процесс вступления.

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Глава ирландского правительства отметил, что ему "вполне понятно" то, что будущее Украины – в Европейском Союзе.

Мартин считает, что лидеры ЕС в июне должны предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Среди аргументов против, которые приводят противники - что это было бы несправедливо по отношению к некоторым странам Западных Балкан, для которых процесс вступления в последние годы серьезно затянулся.

Но Мартин подчеркнул, что он еще до войны критически относился к медленным темпам процесса вступления, особенно что касается Северной Македонии и Албании.

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"Я считаю, что в целом нам необходимо ускорить процесс вступления", – сказал он.

Конкретно по поводу Украины Мартин отметил, что "будет взаимодействие", как это довольно продолжительное время происходило и с Ирландией, прежде чем она стала членом ЕС, но "в кратчайший возможный срок - это то, на что я бы рассчитывал".

"Поскольку я думаю, что мы сейчас переживаем исторический момент, вся Европа и демократические государства говорят: уже достаточно авторитарных режимов. Демократия не может вечно отступать, и это самый эффективный способ для демократий укрепиться и удержать линию - быть вместе и работать совместно", - сказал он.

В последнее время появились сообщения о том, что Украине предлагают предоставить только статус потенциального кандидата, однако это вызвало возражения в Киеве, включая беспрецедентное обращение украинских неправительственных организаций в ЕС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам ЕС.