Прем'єр Ірландії підтримав прискорений вступ України в ЄС

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін вважає, що Україна має вступити до ЄС у найкоротші терміни.

Про це він сказав, виступаючи на конференції партії Альянс лібералів і демократів за Європу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Мартін наголосив, що він "із самого початку був затятим прихильником" вступу України до ЄС, і що загалом він підтримує "швидший і прискорений" процес вступу.

Глава ірландського уряду зазначив, що йому "цілком зрозуміло" те, що майбутнє України - в Європейському Союзі.

Мартін вважає, що лідери ЄС у червні повинні надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Серед аргументів проти, які наводять противники - що це було б несправедливо щодо деяких країн Західних Балкан, для яких процес вступу в останні роки серйозно затягнувся.

Але Мартін підкреслив, що він ще до "будь-якої війни" критично ставився до повільних темпів процесу вступу, особливо що стосується Північної Македонії та Албанії.

"Я вважаю, що в цілому нам необхідно прискорити процес вступу", - сказав він.

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Стосовно конкретно України, Мартін зазначив, що "буде взаємодія", як це досить тривалий час відбувалось і з Ірландією, перш ніж вона стала членом ЄС, але "у найкоротший можливий термін - це те, на що я розраховував би".

"Оскільки я думаю, що ми зараз переживаємо історичний момент, уся Європа та демократичні держави кажуть: досить вже авторитарних режимів. Демократія не може вічно відступати, і це найефективніший спосіб для демократій зміцнитися та утримати лінію - бути разом і працювати спільно", - сказав він.

Останнім часом з'явилися повідомлення, про те, що Україні пропонують надати лише статус потенційного кандидата, однак це викликало заперечення в Києві, включаючи безпрецедентне звернення українських неурядових організацій до ЄС.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про необхідність створення "європейської підготовчої зони", перебування в якій дозволить Україні та Молдові наблизитися до стандартів ЄС.