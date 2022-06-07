Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России признали, что отправляли срочников на войну с Украиной

Ирина БалачукВторник, 7 июня 2022, 12:54
Российские солдаты. Фото из Telegram Минобороны России

Военный прокурор Западного округа России Артур Егиев сообщил, что к участию в войне в Украине были привлечены около 600 солдат-срочников, в результате чего наказали "порядка 12 офицеров".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на выступление Егиева в Совете Федерации

Прямая речь Егиева: "Согласно (данным – ред.) по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки".

Детали: Прокуратур добавил, что по всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования, и даже были приняты решения об увольнении "с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения".

Предыстория: 

Темы: РосcиявойнаУкраина
Главное сегодня

В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ

Зеленский объяснил, что нужно для мощного наступления ВСУ

На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России

Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба

Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского нардепа

В Польше подтвердили подписание крупного соглашения о поставках оружия Украине

Все новости...
Росcия
Церковная аннексия: синод РПЦ подчинил епархии в Крыму Кириллу
Песков опровергает, что Россия не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья
В России заявили, что открыли сухопутное сообщение с оккупированным Крымом
Последние новости
03:38
Штаты работают над поставкой Украине противокорабельных ракет – СМИ
02:44
Свитолина стала амбасадором United24
02:05
Враг из минометов обстрелял Шосткинский район Сумской области
01:48
Новости 7 июня: рекордно малые заимствования от военных облигаций, горючее без пограничных очередей
01:34
Юг: ВСУ нанесли 4 удара по скоплению сил врага
01:18
Оккупанты на Херсонщине начали подготовку к празднованию дня России – ОК "Юг"
00:53
В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ
00:28
Со следующей недели в Украине запустят "Книгу палачей" – президент
00:25
Зеленский: Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти
00:15
Россия платит за войну против Украины почти по 300 жизней солдат ежедневно – Зеленский
Все новости...