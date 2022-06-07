В России признали, что отправляли срочников на войну с Украиной

Военный прокурор Западного округа России Артур Егиев сообщил, что к участию в войне в Украине были привлечены около 600 солдат-срочников, в результате чего наказали "порядка 12 офицеров".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на выступление Егиева в Совете Федерации

Прямая речь Егиева: "Согласно (данным – ред.) по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки".

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Детали: Прокуратур добавил, что по всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования, и даже были приняты решения об увольнении "с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения".

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