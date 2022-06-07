В России признали, что отправляли срочников на войну с Украиной
Вторник, 7 июня 2022, 12:54
Военный прокурор Западного округа России Артур Егиев сообщил, что к участию в войне в Украине были привлечены около 600 солдат-срочников, в результате чего наказали "порядка 12 офицеров".
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на выступление Егиева в Совете Федерации
Прямая речь Егиева: "Согласно (данным – ред.) по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки".
Детали: Прокуратур добавил, что по всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования, и даже были приняты решения об увольнении "с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения".
Предыстория:
- В марте член Совета Федерации России рассказала, что РФ отправляет воевать в Украину солдат-срочников и из роты в 100 человек выжили только 4.
- 7 марта президент страны-агрессора Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не станет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов.
- Но уже 9 марта Министерство обороны РФ признало, что на территории Украины воюют военнослужащие срочной службы.
- Матери российских срочников рассказали, что не знали, где их сыновья, когда тех отправили на войну в Украину.
- 6 мая отец российского солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на крейсере "Москва" и объявленного пропавшим без вести, опубликовал ответ от прокуратуры РФ, в котором сообщается, что корабль не брал участие в войне против Украины, и где его сын – не знают.