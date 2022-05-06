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Россия ответила отцу срочника из "Москвы": корабль участия в войне не принимал, где сын – не знают

Роман ПетренкоПятница, 6 мая 2022, 09:54
Россия ответила отцу срочника из Москвы: корабль участия в войне не принимал, где сын – не знают
фото шкребца

Дмитрий Шкребец, отец солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на крейсере "Москва" и объявленного пропавшим без вести, опубликовал ответ от прокуратуры, в котором сообщается, что корабль не брал участие в войне против Украины.

Источник: Шкребец на своей странице в ВК

Прямая речь Шкребеца: "Остров "Змеиный" это не территориальные воды Украины, подонки? Какими мразями нужно быть, чтобы присылать нам такое!".

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Детали: В письме говорится, что официально Шкребец "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части", а поисковые работы якобы не принесли результата.

Также якобы крейсер "Москва" не входил в территориальные воды Украины и "не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции".

Справка: Дмитрий Шкребец в соцсетях писал, что Украина "не должна существовать", радовался войне и обстрелам украинских городов, восхвалял Путина, а когда потерял сына – сменил риторику и начал критиковать власть.

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Поскольку россияне заявляют, что крейсер "Москва" не принимал участия в войне, возможно, и выплачивать компенсации за это они не будут.

 
 

Напомним: Пользователи "ВКонтакте" сообщают, что их родственники, которые были членами экипажа крейсера "Москва", пропали без вести после того как флагман флота РФ пошел ко дну.

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
  • Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей через облачность в атмосфере, и определили точные координаты расположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".
  • "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницей одного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".
  • Российские медиа опубликовали видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России с "экипажем ракетного крейсера "Москва", который был подбит украинской ракетой и затонул.
  • Эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон посчитал по спутниковым снимкам и российскому официальному видео, что половина экипажа российского крейсера "Москва" погибли или ранены.

Темы: Росcияпропагандавойнакорабли
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