Россия ответила отцу срочника из "Москвы": корабль участия в войне не принимал, где сын – не знают

Дмитрий Шкребец, отец солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на крейсере "Москва" и объявленного пропавшим без вести, опубликовал ответ от прокуратуры, в котором сообщается, что корабль не брал участие в войне против Украины.

Источник: Шкребец на своей странице в ВК

Прямая речь Шкребеца: "Остров "Змеиный" это не территориальные воды Украины, подонки? Какими мразями нужно быть, чтобы присылать нам такое!".

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Детали: В письме говорится, что официально Шкребец "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части", а поисковые работы якобы не принесли результата.

Также якобы крейсер "Москва" не входил в территориальные воды Украины и "не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции".

Справка: Дмитрий Шкребец в соцсетях писал, что Украина "не должна существовать", радовался войне и обстрелам украинских городов, восхвалял Путина, а когда потерял сына – сменил риторику и начал критиковать власть.

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Поскольку россияне заявляют, что крейсер "Москва" не принимал участия в войне, возможно, и выплачивать компенсации за это они не будут.

Напомним: Пользователи "ВКонтакте" сообщают, что их родственники, которые были членами экипажа крейсера "Москва", пропали без вести после того как флагман флота РФ пошел ко дну.

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