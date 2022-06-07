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Церковная аннексия: синод РПЦ подчинил епархии в Крыму Кириллу

Ирина БалачукВторник, 7 июня 2022, 14:19
Церковная аннексия: синод РПЦ подчинил епархии в Крыму Кириллу
Партриарх Кирилл. Фото patriarchia.ru

Синод Русской православной церкви принял крымские епархии Украинской православной церкви МП под прямое подчинение московского патриарха Кирилла.

Источник: официальный сайт Московского патриархата по результатам синода 7 июня

Дословно из решения синода: "Постановили: принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху московскому и всея Руси и священному синоду Русской православной церкви".

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Детали: Также синод РПЦ решил образовать на территории Крыма Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий, а ее главой назначить митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Сообщается, что такие решения были приняты в ответ на обращения крымских митрополитов и исходя из "необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью", учитывая "практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией".

Также синод РПЦ объявил, что "самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу".

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Темы: церковьРосcияКрыманнексия
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