Церковная аннексия: синод РПЦ подчинил епархии в Крыму Кириллу
Синод Русской православной церкви принял крымские епархии Украинской православной церкви МП под прямое подчинение московского патриарха Кирилла.
Источник: официальный сайт Московского патриархата по результатам синода 7 июня
Дословно из решения синода: "Постановили: принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху московскому и всея Руси и священному синоду Русской православной церкви".
Детали: Также синод РПЦ решил образовать на территории Крыма Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий, а ее главой назначить митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
Сообщается, что такие решения были приняты в ответ на обращения крымских митрополитов и исходя из "необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью", учитывая "практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией".
Также синод РПЦ объявил, что "самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу".
Предыстория:
- Ранее предстоятель русской православной церкви Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.
- Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний заявил, что предстоятель РПЦ Кирилл сделал выбор в пользу антихриста.
- Позже московский патриарх Кирилл врал, что "Россия никогда ни на кого не нападала". Он также призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.
- Православная церковь Украины просила Вселенского патриарха лишить престола предстоятеля Российской православной церкви Кирилла – Владимира Гундяева, – который благословлял российское вторжение в Украину.