Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний заявляет, что предстоятель Русской православной церкви Кирилл сделал выбор в пользу антихриста.

Источник: Эпифаний в Facebook

Дословно: "Речь идет о добре и зле как таковом и о собственном выборе для каждого: ты с Богом или с дьяволом? Кирилл Гундяев свой выбор в пользу дел антихриста уже сделал. Призываю тех, кто до сих пор считает его своим пастырем – откройте глаза, посмотрите на ядовитые плоды его учения, отдалитесь от беззаконного, не будьте дальше его соучастниками!".

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Детали: Эпифаний подчеркнул, что идеология "русского мира" является тем же, чем идеология нацизма, потому что оправдывает насилие, убийство, войну и геноцид, а потому должна быть отвергнута и осуждена так же, как осужден нацизм.

"Создателями и проводниками этой преступной идеологии являются глава Московской патриархии Кирилл Гундяев и его приспешники. Он вместе с подчиненными не только всячески разжигал этот костер, но и открыто, от имени Бога и Церкви, лживыми устами благословил палачей и убийц на их черное дело", - подчеркнул глава ПЦУ.

Что предшествовало: Предстоятель русской православной церкви Кирилл в воскресенье выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.

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