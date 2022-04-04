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Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 00:10
Епифаний, фото Радио Свобода

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний заявляет, что предстоятель Русской православной церкви Кирилл сделал выбор в пользу антихриста.

Источник: Эпифаний в Facebook

Дословно: "Речь идет о добре и зле как таковом и о собственном выборе для каждого: ты с Богом или с дьяволом? Кирилл Гундяев свой выбор в пользу дел антихриста уже сделал. Призываю тех, кто до сих пор считает его своим пастырем – откройте глаза, посмотрите на ядовитые плоды его учения, отдалитесь от беззаконного, не будьте дальше его соучастниками!".

Детали: Эпифаний подчеркнул, что идеология "русского мира" является тем же, чем идеология нацизма, потому что оправдывает насилие, убийство, войну и геноцид, а потому должна быть отвергнута и осуждена так же, как осужден нацизм.

"Создателями и проводниками этой преступной идеологии являются глава Московской патриархии Кирилл Гундяев и его приспешники. Он вместе с подчиненными не только всячески разжигал этот костер, но и открыто, от имени Бога и Церкви, лживыми устами благословил палачей и убийц на их черное дело", - подчеркнул глава ПЦУ.

Что предшествовало: Предстоятель русской православной церкви Кирилл в воскресенье выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.

Предыстория:

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  • Христиане мира дистанцируются от РПЦ и патриарха Кирилла из-за их поддержки войны, а внутри церкви некоторые священники выступают против верхушки. Папа Римский Франциск не планирует проводить запланированную встречу с Кириллом по поводу экуменического диалога восточных и западных церквей.
  • Митрополит УПЦ МП Онуфрий поддержал Вооруженные силы Украины в начале войны и обратился к Путину с призывом прекратить "братоубийственную" войну.
  • 63% украинцев поддерживают идею разрыва связей УПЦ МП с московским патриархатом. Народные депутаты зарегистрировали законопроект о запрете УПЦ МП на территории Украины.
  • Российские оккупанты уничтожают храмы, монастыри и религиозные достопримечательности в Украине.
  • Митрополит Киевский Эпифаний заявил, что ракеты и снаряды российских оккупантов летят с благословения Кирилла, который во время литургии и провопедей поддерживает Путина и российскую армию.

Темы: Православная Церковь УкраиныРосcияцерковьвойна
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