Россияне звонят родственникам военных, вышедших из "Азовстали": угрожают изнасилованием и смертью

Жена защитника Мариуполя Арсения Федосюка Юлия заявила, что родственникам вышедших из "Азовстали" военных звонят из российским номеров и издеваются или угрожают.

Источник: Юлия Федосюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Федосюк: "Звонят из российских номеров, посылают сообщения в Telegram, Whatsapp, другие мессенджеры, издеваются и угрожают. Это длится уже в течение месяца. С тех пор, как мы встречались с Папой Римским, началось внимание к нам. После стали звонить в Telegram и отправлять сообщения о том, что мой муж якобы уже мертв; о том, хочу ли я его фото увидеть или видео. Вот такие вещи. Также звонили по телефону в Whatsapp. Везде были номера российские, поэтому, я думаю, это делают россияне.

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Также в мой адрес постоянно звучат угрозы, мол, "добрались до твоего мужа и доберемся до тебя, скоро наши ребята будут в Киеве". Угрожают изнасилованием и смертью".

Детали: По словам Федосюк, подобные сообщения и звонки с угрозами приходят и другим родственникам защитников. В частности, жене командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерине.

В полицию женщины не обращались, потому что не видят в этом смысле.

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Также Федосюк рассказала, что 5 июня ее муж звонил своей матери Татьяне – ему дали возможность одного звонка. А после этого разговора Татьяне Федосюк начали звонить представители медиа, которые подконтрольны боевикам "ДНР", они говорили по-украински и пытались получить комментарии.

Но, по словам жены защитника, его мама "человек подготовленной", поэтому она сразу завершила разговор. Федосюк отметила, что номер Татьяны никак не могли найти где-то в сети, поэтому она предполагает, что его так называемым СМИ оккупантов могли передать российские силовики, удерживающие украинских военных.

Также она рассказала, что на прошлой неделе получила много звонков из неизвестных номеров, где ее спрашивали, что она думает об украинских властях, когда ее мужа сейчас удерживают на неподконтрольной Украине территории.

Прямая речь Федосюк: "Наверное, ожидали, что я буду как-то критиковать власть. Но я им не комментирую ничего. Я доверяю украинским властям и надеюсь, что они сделают все возможное, чтобы освободить наших мужей".

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