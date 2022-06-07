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Лавров будет говорить в Турции о возобновлении переговоров с Украиной

Алена МазуренкоВторник, 7 июня 2022, 16:11
Лавров будет говорить в Турции о возобновлении переговоров с Украиной
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

В российском министерстве иностранных дел заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров в Турции 8 июня обсудит с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу возобновление мирных переговоров с Украиной.

Источник: российское дипведомство, прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров.

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Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения".

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Темы: ТурцияРосcияЛавровпереговоры
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