Лавров будет говорить в Турции о возобновлении переговоров с Украиной
Вторник, 7 июня 2022, 16:11
В российском министерстве иностранных дел заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров в Турции 8 июня обсудит с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу возобновление мирных переговоров с Украиной.
Источник: российское дипведомство, прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров.
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Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения".
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни его, ни главу МИД Дмитрия Кулебу не пригласили на встречу в Анкаре 8 июня, на которой, в частности, будут рассматриваться вопросы черноморского судоходства.
- 17 мая в МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вести переговоры имеет смысл только с президентом России Владимиром Путиным, переговоры со всеми остальными представителями РФ – не имеют никакого значения.
- 28 мая президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной.
- Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России.
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