У Зеленского предлагают изменить помощь ЕС и стимулировать возвращение беженцев домой

Союзникам Украины следует выделять финансовую помощь не только на помощь находящимся в их странах украинским беженцам, но и чтобы поощрить их возвращаться домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в общей статье советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко и профессора Массачусетского технологического института, бывшего главного экономиста Международного валютного фонда Саймона Джонсона для газеты Los Angeles Times.

Устенко и Джонсон напоминают, что с начала войны из Украины выехали более 6,5 миллиона человек, которых приняли прежде всего соседние государства. Часть из них могут работать удаленно, но остальные вынуждены полагаться на государственную помощь – и потому только в ЕС в год тратится около 10 тысяч евро бюджетных средств на одного беженца.

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"В целом, учитывая текущую ситуацию, экономика Украины, вероятно, упадет по меньшей мере на 40% в этом году по сравнению с 2021-м, и пока беженцы не вернутся домой, стабильного восстановления будет трудно достичь", – отмечают авторы статьи.

Они объясняют: хотя в Украину ежедневно возвращается около 30 тысяч беженцев, правительству трудно поддерживать их зарплаты из-за дефицита бюджета в около пяти миллиардов евро, вызванного войной с Россией.

"Вот почему было бы правильно часть финансовой помощи от ЕС беженцам сделать доступной для них по возвращении в Украину", – объясняют Устенко и Джонсон.

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По их мнению, это можно сделать тремя способами. Первый – разрешить беженцам получать денежные выплаты от ЕС в Украине в течение ограниченного периода, например, шести месяцев. Второй – выделить дополнительные ресурсы украинскому правительству для найма людей на работу по восстановлению страны.

Авторы статьи в Los Angeles Times отмечают, что каждый из упомянутых способов поможет вернуть домой больше беженцев, но процесс может быть медленным. Поэтому проще было бы воплотить третий вариант – чтобы ЕС предоставил правительству Украины средства для создания временной программы базового дохода для всех вернувшихся домой украинцев.

По мнению Устенко и Джонсона, если бы половина из более чем шести миллионов украинских беженцев вернулась домой, правительства ЕС могли бы существенно сократить расходы на их содержание. После войны такая поддержка со стороны Евросоюза может быть прекращена.

"Мы не знаем, сколько будет продолжаться эта война. Разрушения, причиненные вторжением России, остаются огромными. В конце концов, Украина – страна с населением около 40 миллионов человек, нуждается в международной помощи и поддержке для восстановления. Укрепление экономики и этот процесс должны начаться сейчас", – подытоживают Устенко и Джонсон.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, 5,3 миллиона граждан Украины сбежали в Европейский Союз с начала российского вторжения. А общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, в том числе и не граждан Украины, составляет 7 миллионов человек.

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