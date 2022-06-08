В Канаде приземлился самолет со 170 украинскими беженцами

В канадском городе Монктон провинции Нью-Брансвик приземлился чартерный рейс с украинскими беженцами.

Источник: CBC

Детали: Всего на борту самолета находились 170 беженцев из Украины.

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Украинцев в международном аэропорту встретили представители правительства Нью-Брансвика, в том числе премьер-министр провинции Брайан Хиггс.

Все взрослые пассажиры после посадки самолета получили информационные материалы о провинции, а дети – пакетики с раскрасками, карандашами и вкусностями.

Напомним: Ранее сообщалось, что Канада отправит в Польшу около 150 военных, чтобы помочь польским коллегам принимать беженцев из Украины; в миссию включат украиноязычных военнослужащих.