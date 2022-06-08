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Западные представления об уровне коррупции в Украине сильно преувеличены – Кулеба

Денис КарловскийСреда, 8 июня 2022, 16:29

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что западные партнеры несколько лет сильно преувеличивали уровень коррупции в государственных органах власти в Украине.

Источник: онлайн-брифинг Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Может, нам пора признать, что история о коррумпированности Украины, скажем так, была преувеличена исторически? Если мы прямо такие коррумпированные – нам годами вбивали это в голову – почему мы до сих пор живы? Почему украинское государство не рассыпалось, если оно так насквозь пропитано коррупцией, и ничего, кроме коррупции, его не интересует? Почему все государственные институты сохранили свое функционирование и продолжают работать?

Пора по-честному спросить, насколько обоснован этот нарратив о тотальной коррумпированности Украины. Потому что история показывает, что нет – не все так плохо.

Нам в начале войны и перед войной пытались проводить параллели с Афганистаном – как долго вы продержитесь. Так вот все помнят, что такое падение коррумпированного режима. Это когда президент и лидеры, руководители министерств упаковывают доллары в чемоданы и убегают, оставляя свой народ на произвол судьбы, и когда государственная система разваливается. Вот это коррумпированное государство. А у нас этого не вышло.

Поэтому я утверждаю, что аргумент о безнадежной коррумпированности Украины безнадежно преувеличен. И нам нужно объективно смотреть проблему коррупции в Украине, но никакой тотальной коррупции нет. Это подтверждает тот простой факт, что государство выдержало – это вам не Талибан, это безумный удар (от России – УП)".

Детали: Кулеба сказал, что он озвучивает эти тезисы на закрытых встречах со своими визави из стран-партнеров Запада.

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Кроме того, министр объясняет, что нарративы о ненадежности украинской власти и коррупции распространяют, в частности, российские дипломаты и пропагандисты, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны Запада и посеять сумятицу. В частности, российский представитель в Совбезе ООН Василий Небензя озвучивал недавно аргумент, дескать, украинские власти тайком продадут оружие, переданное Западом, на "черных рынках" вооружения.

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Предыстория:

  • Национальное агентство по предотвращению коррупции ранее давало разъяснение, что лица, осужденные за коррупционные правонарушения могут подать заявление об изъятии из реестра коррупционеров, если они защищают Украину в рядах Вооруженных Сил Украины или правоохранительных органов.
  • Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в марте обвинил несколько областных военных администраций в поощрении взяточничества на гуманитарной помощи.
  • Несколько украинских представителей государственных элит после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, пересекали государственную границу с нарушениями, в частности, не декларируя ценное имущество и значительные суммы денег наличными через украинских таможенников, в том числе народный депутат Григорий Суркис.

Темы: Кулеба ДмитрийкоррупцияЗападМИД
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