"12 часов". Григорий Суркис

22-го квітня близько 11-ої години ранку на пункті пропуску "Краківець" на кордоні України з Польщею було затримано водія чорного Range Rover з номерними знаками АА0006ОН.

Надто публічну особу, яка помітно нервувала біля машини, впізнали очевидці, зробили фото й надіслали у відділ розслідувань "Української правди".

Затриманим виявився народний депутат, один з власників футбольного клубу "Динамо" (Київ) та один із спонсорів проросійської парламентської фракції ОПЗЖ Григорій Суркіс.

УП одразу звернулася до джерел у правоохоронних органах і отримала інформацію:

"Суркіс перебуває на пункті пропуску вже більше години. Вивозив 13 годинників через зелений коридор, проїзд яким означає, що декларувати нема чого.

Годинники в такій кількості – це вже товар, і Суркіс мав внести їх в митну декларацію і лише тоді проїжджати.

По факту – це чистий протокол про недекларування, який не було складено.

На даний момент митниця винесла картку відмови по годинниках, але прикордонники не пропускають його ані до Польщі, ані назад в Україну.

Виставили бар'єр, через те, що Суркіс має статус народного депутата, одразу доповіли керівнику прикордонної служби Дейнеці та чекають на команду, чи пропускати Суркіса і в яку сторону".

"Ну вас к чёрту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога как память!"

Згодом Суркіса таки відпустили до Польщі. Але годинники довелося залишити в Україні та віддати охоронцю.

Митники протокол про недекларування не складали, годинники не вилучили й навіть не сфотографували, як це часто буває у подібних випадках.

Так країна дізналась одразу про дві обставини: перша – Суркіс після гучного виїзду повертався в Україну. Друга – вже після того, як ЗСУ відбили російських окупантів від Києва, Суркіс з якихось причин вивозить майно.

Це вже другий скандальний епізод із виїздом Суркіса закордон під час війни. Перший стався одразу після нападу Росії. І якщо епізод з годинниками стався вранці, то епізод з грошима – ввечері.

21-го березня "Українській правді" стали відомі деталі виїзду Ігоря та Григорія Суркісів за межі України, імена пасажирів їхніх авто на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як свідчить документ прикордонників, який опинився в розпорядженні УП, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26-го лютого між 22:40 і 23:00.

Співрозмовники УП у ДПСУ сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйонів доларів.

Перетин кордону вони здійснили через пункт "Вилок", що розташований у Берегівському районі Закарпатської області.

Народний депутат Григорій Суркіс виїхав на авто Mercedez-Benz ML-500.

Ринкова вартість такого автомобіля сягає 100 тисяч доларів без розмитнення (більше 2,8 млн гривень). Його пасажирами були Микита Кулешов (2002-го року народження), Зоя Кострикіна (1961-го року народження), Олексій Борисов (1993-го року народження) і Дана Шевчук (1996-го року народження).

Молодший брат Ігор Суркіс виїхав у броньованій машині Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою РФ), Суркісом В'ячеславом та Суркіс Яною.

Ринкова вартість такого авто складає близько 700 тисяч доларів без розмитнення (більше 20,5 млн гривень).

Олексій Борисов (28 років) та Микита Кулешов (20 років), які перетнули кордон в автомобілі з Григорієм Суркісом, є його онуками, як з'ясувала УП зі сторінок членів родини Суркіса у соцмережах.

Під час воєнного стану їхній виїзд за кордон повинен був бути обмежений, адже вони підлягають військовому обліку, відповідно до указу президента про загальну мобілізацію.

Суркіси заперечили вивезення грошей та згодом з вимогою спростувати інформацію опублікували підтверджуючі документи, надані угорською митницею.

Щоправда, подібні документи на всіх пасажирів автомобілів братів-бізнесменів опубліковано не було. А це означає, що залишається ймовірність, що 17 мільйонів міг задекларувати будь-хто з членів родини Суркісів.

Також варто зазначити, що Григорій Суркіс – чи не єдиний український олігарх, який майже завжди їздить за кермом особисто.

Протягом п'яти останніх років журналісти УП ніколи не бачили його на автівках рівня Mercedez-Benz ML-500, і пересувався він виключно на Maybach з кортежем охорони.

На відміну від інших депутатів-власників майбахів Суркіс навіть не соромився приїжджати на цій автівці до Верховної Ради.

Вдруге з України Суркіс взагалі виїжджав на Range Rover. На такій дешевій автівці журналісти УП ніколи не помічали навіть родичів Суркісів.

"Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс"

Скандал з годинниками також швидко загасили. Пресслужба Григорія Суркіса в коментарі Інтерфаксу повідомила, що депутат їхав у Польщу на заздалегідь заплановане лікування на свята й при собі мав лише один годинник:

"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки – лікування".

Пресслужба зазначає, що під час перетину кордону у Суркіса були його особисті речі, зокрема годинник, внесений депутатом до електронної декларації, що можна побачити у відповідних реєстрах на сайті НАЗК.

Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які повернулися в Україну.

Виникає питання: чому б на кордоні затримували людину, яка, як і більшість подорожуючих, їде з одним годинником?

Офіційний коментар, щоправда, без згадки прізвища нардепа, опублікувала й митниця. У повідомленні йдеться саме про 13 годинників, а не один:

"У пункті пропуску "Краківець" працівники Львівської митниці не випустили з України 13 годинників, із зазначеною вартістю в 35 тис. євро.

У зв'язку з резонансом, якого набула поширена у ЗМІ інформація про спробу вивезення до Польщі 13 годинників, повідомляємо, що сьогодні, 22 квітня, при перетині кордону з Республікою Польща громадянин України скористався "червоним коридором" та у своїй декларації зазначив, що переміщує з України 13 годинників вартістю 35 тис. євро".

І тут не зрозуміло, у що важче повірити: у те, що Григорій Суркіс їхав "червоним коридором", чи у те, що 13 годинників, які Григорій Суркіс вирішив вивезти з України, коштують 35 тисяч євро.

Якщо вірити офіційній позиції митниці, тоді не зрозуміло, чому Суркіс сказав лише про один годинник і змовчав про інші 12? В те, що один годинник Суркіса може коштувати 35 тисяч євро, ще можна повірити.

І хоча відповідні реєстри на сайті НАЗК на період війни з міркувань безпеки закриті, у розпорядженні "Української правди" є декларації пана Суркіса за 2019-ий і 2020-ий роки.

Там Суркіс декларує Rolex Daytona вартістю понад 300 тисяч гривень. Колекцію годинників Patek Philippe – 8 штук, Richard Mille – 2 штуки, Rolex – 9 штук.

Вартість годинників бренду Patek Philippe стартує від 50 тисяч євро. Richard Mille можна придбати як за 66 тисяч євро, так і за 200 тисяч.

Та й навіть 9 годинників Rolex ніяк не можуть коштувати 35 тисяч євро.

Загалом у декларації Суркіса 25 коштовних годинників. Навіть є колекція кабінетних годинників ХІХ-го, ХХ-го, ХХІ-го століть у кількості 20 одиниць.

джерело: archive.org

джерело: archive.org

джерело: archive.org

джерело: archive.org

Декларуванню підлягають годинники, вартість яких перевищує 210 тисяч гривень. А це означає, що вартість 13 будь-яких з 25 годинників, які є в декларації Суркіса, не може становити 35 тисяч євро.

Натомість середня вартість 13 годинників Суркіса може становити мільйон євро і більше.

В будь-якому разі зазвичай ніхто не бере з собою на лікування (навіть на заздалегідь заплановане) 13 годинників.

У Григорія Суркіса, очевидно, щось сталося. І, за словами співрозмовників УП, стався у Григорія Суркіса арешт Віктора Медведчука.

"А может тебе ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат?"

На другому тижні війни добровольці зайшли до маєтку кума Путіна Віктора Медведчука на Вишгородському напрямку під Києвом. Маєток перебував на стадії реконструкції, а тому користуватися ним – митися, грітися та ночувати – було неможливо.

Захисники Києва, серед яких був і Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова (ПДМШ – УП), пішли до сусідів Медведчука. До будинків братів бізнесменів Суркісів, які у перші дні повномасштабного вторгнення Росії залишили країну разом зі своїми онуками призовного віку, військових і медиків не пустили.

"Для того, щоб палаци Суркісів дочекалисья своїх власників з Відня, на захист нерухомості стали навіть високопосадовці", – розповідає керівник ПДМШ Геннадій Друзенко.

Єдиним варіантом на цій закритій і до війни добре охоронюваній території залишився маєток Віктора та Олени Пінчуків, який стояв законсервованим багато років.

"Союз меча и орала"

Суркіси та Медведчук живуть по сусідству більше десяти років. Це сусідство авжеж не випадкове.

За цікавим збігом обставин поряд із братами-бізнесменами та керівником Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктором Медведчуком оселилася свого часу й донька Кучми Олена Пінчук разом з олігархом Віктором Пінчуком.

Маєток Григорія Суркіса Фото Google maps

У далекому 2005-му році під час допиту тодішній голова Фонду державного майна Михайло Чечетов розповів слідчому з відділу боротьби з економічними злочинами в центральних органах виконавчої влади МВС про особливості вітчизняної приватизації. Тобто про те, як Медведчук і Суркіси стали сусідами.

Протокол явки з повинною Чечетова "Історична правда" публікувала у 2011-му році.

Явка Чечетова з повинною 25-го серпня 2005-го року стосувалася приватизації або відчуження на користь ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ" державних дач у Пущі-Водиці.

Саме на тій ділянці, де нині стоять будинки на тисячі квадратних метрів братів Суркісів, які дійсно мають відношення до ФК "Динамо" та Медведчука, який, виходить, і собі ще тоді був пов'язаний з братами Суркісами.

Зі слів Чечетова, хоча відчужувалась ділянка в інтересах футбольного клубу, "курував" приватизацію Медведчук.

За 18 років футбольних об'єктів на відчуженій території так і не з'явилося.

Відтак можна стверджувати, що тоді "Динамо" Суркісів виступило ширмою. Прикриттям для того, щоб приватизація не виглядала дармовим дерибаном дороговартісної землі під Києвом під будівництво маєтків афільованих осіб.

"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами"

Якщо хтось думає, що епізод з Пуща-Водицею єдиний у тривалій історії стосунків Григорія Суркіса та Віктора Медведчука, то цей хтось, певно, не знає, як Медведчук звів свою дачу на Закарпатті в селищі Жденієво. А найголовніше – за допомогою кого.

Але Офіс генерального прокурора, схоже, вже знає.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора від 10-го березня минулого року проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно заволодіння Медведчуком земельною ділянкою.

За даними слідства, посадові особи Воловецької РДА за попередньою змовою групою осіб, незаконно надали у приватну власність ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур" (кінцевий бенефіціар – дружина Медведчука В.В. Марченко О.М.) земельні ділянки. Попередньо ці ділянки було вивведено з державної власності. На них же і побудовано маєток для користування подружжям Медведчука та Марченко.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ЗАТ "ФК "Динамо" Київ" отримав ділянки у користування на правах довгострокової оренди терміном до 50 років за рахунок земель лісового фонду.

Ці землі розташовані за межами населеного пункту на території Жденіївської селищної ради для створення рекреаційної зони спортивно-оздоровчого комплексу.

Тобто ФК "Динамо" в особі братів Суркісів знову попросив для спортивно-оздоровчого комплексу багато землі.

Щоправда, цього разу на Закарпатті. Знову її отримав.

Далі була низка правочинів тривалістю декілька років. І знову на тій землі згодом виріс маєток Віктора Медведчука.

Як?

У розпорядженні редакції є копія одного договору купівлі-продажу. Документ свідчить, що ФК "Динамо" продав ділянку площею 5 гектарів компанії "Спорт-Тур", кінцевим власником якої є дружина Медведчука Оксана Марченко.

"Наши в городе есть?"

Арешт такої знакової політико-олігархічної фігури України, як Віктор Медведчук, не входив у плани його друзів, однопартійців та бізнес-партнерів і тому спричинив паніку. Про це розповідають джерела "Української правди" у політичних колах.

Про затримання кума Путіна президент Володимир Зеленський повідомив 12-го квітня о 21-ій годині.

А вже 13-го квітня о 3:41 ночі той самий чорний Range Rover з номерними знаками АА0006ОН з Григорієм Суркісом на борту перетнув український кордон у пункті пропуску "Краківець".

Тобто Суркіс терміново вночі повернувся в Україну через сім годин після публічного оголошення про затримання Медведчука.

За словами джерел з оточення Суркісів, після того, як Медведчук у військовій формі ЗСУ та в кайданках матеріалізувався на фото у дописі Зеленського, близький соратник кума Путіна Григорій Суркіс почав небезпідставно підозрювати українську правоохоронну систему щонайменше у конфіскації активів Медведчука.

У можливих свідченнях Медведчука багаторічні партнери мають більше впевненості.

"На третьем ходу выяснилось, что Остап играет восемнадцать испанских партий"

Втретє після сусідства та допомоги з ділянкою на Закарпатті зв'язок Суркісів з Медведчуком простежується після обрання Віктора Медведчука народним депутатом.

Григорій Суркіс несподівано теж пішов у депутати від партії, в якій Медведчук був одним із керівників. Суркіса навіть називали одним із головних публічних спонсорів ОПЗЖ.

Після обрання Медведчук вперше мав подати електронну декларацію і подав.

Завдяки оприлюдненню Медведчуком юридичних осіб, до яких він має відношення, і після аналізу цих компаній журналістами Радіо Свобода, суспільство дізналося, що лідер ОПЗЖ володіє часткою акцій телеканалу 1+1.

Ця частка завжди вважалася власністю братів Суркісів. Бо офшорна компанія Bolvik Ventures Ltd, яку задекларував Медведчук, раніше вважалася компанією Суркісів.

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Публічно відомий факт, що каналом володіють Ігор Коломойський разом із братами Суркісами, ніколи і ніде не спростовувався. І навіть для самого Коломойського бізнес-партнерство з "антагоністом" Медведчуком виявилося великою несподіванкою.

Це він підтверджував і сам, і люди в оточенні олігарха.

Коломойський, як свого часу повідомляли джерела УП, навіть звертався до РНБО за роз'ясненнями: що буде з телеканалом після того, як один з акціонерів, Медведчук, потрапив під санкції.

Сам Коломойський тоді у коментарі журналістам відповів:

"Якщо Суркіс продав Медведчуку, як я можу на це повпливати? Якщо мова йде про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер в декларації написали, що власник – Марченко. Треба з'ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого…

До речі, я ніколи не розділяв Медведчука та Суркісів. Я завжди вважав, що вони разом".

Декларація Медведчука та аналіз журналістів програми СХЕМИ у 2020-му розкрили й інші подробиці взаємин Суркісів з Медведчуком.

Виявилось, що Медведчук співволодіє низкою обленерго, які раніше приписували братам-бізнесменам. Зокрема, Запоріжжяобленерго.

І після того розслідування Коломойський знову наголошував, що Медведчуки та Суркіси зазвичай разом:

"Можливо, вони на його користь щось тримають, а може, не тримають. Можливо, вони і раніше тримали на його користь, але для цього не вимагалося відкривати цю інформацію. А зараз у зв'язку з декларацією треба відкривати"

"Крепитесь! Россия вас не забудет! Заграница нам поможет!"

За даними джерел "Української правди" у політичних колах, у 2016-му році після націоналізації Приватбанку у братів Суркісів настали скрутні часи.

По-перше, в установі, яка раніше належала їхньому давньому товаришу та бізнес-партнеру Ігорю Коломойському, вони та члени їхньої родини тримали великі депозити під хороші відсотки.

По-друге, Суркіси брали великі кредити у Приватбанку. Тобто отримували гроші двічі. Після націоналізації Суркіси втратили депозит і мали повернути кредити.

Скрутне матеріальне становище підтверджується і тією обставиною, що у 2019-му році брати Суркіси вимушені були продати свій приватний літак Falcon 7x.

Вартість цього одного з найдорожчих приватних літаків починається від 50 мільйонів доларів.

Абревіатура бортового номеру літака P4-GIS розшифровувалась просто: Григорій та Ігор Суркіси.

Джерела в авіаційній сфері розповідають, що 2012-го року брати Суркіси, аби скоріше придбати літак, навіть домовлялися з тими, хто був у черзі на новий Falcon перед ними.

Важливо додати, що цей борт літав до Російської Федерації вже після анексії Криму та після початку війни на Донбасі.

Редакції вдалося знайти фото літака, який заходить на посадку в Москві в аеропорту "Внуково". Воно датоване 2015-им роком.

За даними співрозмовників "Української правди" з числа представників попередньої влади, президент Порошенко хотів отримати акції телеканалу "1+1". А брати Суркіси хотіли отримати назад свої депозити.

В цей час у структурі власності каналу і міг з'явитися Медведчук, зірка якого саме сходила вдруге.

Велика кількість нових активів і сприяння у бізнесі з боку України та Росії вдруге "накачали" гаманець кума Путіна.

Перевірити цю інформацію наразі неможливо, оскільки офшорна компанія Bolvik Ventures Ltd зареєстрована на Британських Віргінських островах, які не розкривають власників.

"Дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих"

Джерела "Української правди" у політичних колах розповідають, що зараз Суркіси, аби залишитись "рукопожатными" у новій "Україні без Медведчука", максимально дистанціюються від цього прізвища.

Натомість прізвище Суркіс викликає дискомфорт у багатьох співрозмовників "Української правди".

Впливовість родини не підлягала сумніву навіть після повномасштабного вторгнення Росії. І навіть після заборони проросійської ОПЗЖ.

Не підлягала до того, як Віктор Медведчук не був затриманий СБУ в результаті спецоперації, не опинився у СІЗО і не почав втрачати власність, активи та вплив.

Вплив, за допомогою якого ця власність і ці активи були отримані. Іноді майже безкоштовно. Вплив, за допомогою якого багато років почувались захищеними й брати Суркіси.

Наразі ж навіть ФК "Динамо" братів Суркісів перебуває за кордоном. І не планує повертатися в Україну орієнтовно до 10-го червня.

В розпорядженні редакції є листи від Міністерства молоді та спорту на ім'я голови прикордонної служби з проханням дати дозвіл на виїзд за кордон 37 чоловікам під час загальної мобілізації з наступним обґрунтуванням:

"Інформуємо, що Футбольний клуб "Динамо" Київ" протягом квітня-червня 2022 року запланував участь команди у товариських матчах з провідними клубами європейських країн.

Всі ці матчі планується провести під гаслом "Матч за Мир! Зупинимо Війну!" ("Match for Peace! Stop the War!"). Передбачається, що кошти від проведення зазначених матчів буде направлено на підтримку вимушених переселенців в Україні та за кордоном, Збройних сил України та інші благодійні та державні цілі.

Крім цього, для максимізації коштів, що залучатимуться від цього проекту, заплановано участь зірок українського шоу-бізнесу, а також трансляція цих івентів на українських та міжнародних каналах".

Редакції невідомо, чи вдалося Григорію Суркісу під час десятиденного візиту до України переконати у своїй проукраїнській та "антимедведчуківській" позиції тих, хто приймає рішення у державі.

Але той факт, що народний депутат намагався вивезти з України 13 годинників, може свідчити про три речі:

або для вирішення цього питання потрібно більше часу,

або Суркіс не вірить в ЗСУ,

або про те, що це питання вже не має рішень.

Михайло Ткач