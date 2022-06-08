Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жителя Одесщины, сливавшего оккупантам информацию об ВСУ, приговорили к 8 годам тюрьмы

Алена МазуренкоСреда, 8 июня 2022, 17:51
Жителя Одесщины, сливавшего оккупантам информацию об ВСУ, приговорили к 8 годам тюрьмы
фото иллюстративное СБУ

Жителя Одессы, который передавал боевикам информацию о количестве и перемещении военной техники ВСУ, о блокпостах и ​​пограничных отрядах, осудили на 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что свою вину мужчина признал в полном объеме, заявил о раскаянии и способствовал раскрытию преступления.

Реклама:

В приговоре Приморского районного суда Одессы говорится, что обвиняемый передал боевикам информацию о танках, военных грузовиках и реактивных системах залпового огня.

Его "куратора", боевика из так называемой "ЛНР" по фамилии Коваль, интересовало расположение блокпостов в Одесской области, в частности в районе Затоки.

Именно в том районе расположен мост через Белгород-Днестровский лиман, по которому российские войска нанесли семь ракетных ударов.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Виктор К., действуя умышленно, получил информацию о расположении блокпоста подразделений ВСУ и ТРО на территории Одесского и Беляевского районов, о чем сообщил Ковалю, в том числе о численности личного состава".

Злоумышленник по просьбе куратора также искал жителей Одесской области, которые поддерживали действия России и предлагал им также сотрудничать с террористами.

Информацию о террористах он передавал через мессенджер Telegram голосовыми сообщениями.

Также мужчина был признан виновным в приобретении и незаконном хранении гладкоствольного огнестрельного оружия и взрывчатого вещества типа гексоген.

Его задержали 17 марта, а в суд дело передали 4 мая.

Темы: Одесская областьколлаборационизмсепаратизмгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Одесская область
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
В Одесской области прогремели взрывы: работала ПВО
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: