Жителя Одесщины, сливавшего оккупантам информацию об ВСУ, приговорили к 8 годам тюрьмы

Жителя Одессы, который передавал боевикам информацию о количестве и перемещении военной техники ВСУ, о блокпостах и ​​пограничных отрядах, осудили на 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что свою вину мужчина признал в полном объеме, заявил о раскаянии и способствовал раскрытию преступления.

В приговоре Приморского районного суда Одессы говорится, что обвиняемый передал боевикам информацию о танках, военных грузовиках и реактивных системах залпового огня.

Его "куратора", боевика из так называемой "ЛНР" по фамилии Коваль, интересовало расположение блокпостов в Одесской области, в частности в районе Затоки.

Именно в том районе расположен мост через Белгород-Днестровский лиман, по которому российские войска нанесли семь ракетных ударов.

Прямая речь: "Виктор К., действуя умышленно, получил информацию о расположении блокпоста подразделений ВСУ и ТРО на территории Одесского и Беляевского районов, о чем сообщил Ковалю, в том числе о численности личного состава".

ВИДЕО ДНЯ

Злоумышленник по просьбе куратора также искал жителей Одесской области, которые поддерживали действия России и предлагал им также сотрудничать с террористами.

Информацию о террористах он передавал через мессенджер Telegram голосовыми сообщениями.

Также мужчина был признан виновным в приобретении и незаконном хранении гладкоствольного огнестрельного оружия и взрывчатого вещества типа гексоген.

Его задержали 17 марта, а в суд дело передали 4 мая.