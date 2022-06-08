Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканця Одещини, який зливав окупантам інформацію про ЗСУ, засудили до 8 років тюрми

Мазуренко Альона Середа, 8 червня 2022, 17:51
фото ілюстративне СБУ

Мешканця Одеси, який передавав бойовикам інформацію про кількість та переміщення військової техніки ЗСУ, про блокпости та прикордонні загони, засудили на 8 років тюрми із конфіскацією майна.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що свою провину чоловік визнав у повному обсязі, заявив про каяття та сприяв розкриттю злочину.

У вироку Приморського районного суду Одеси говориться, що обвинувачений передав бойовикам інформацію про танки, військові вантажівки та реактивні системи залпового вогню.

Його "куратора", бойовика з так званої "ЛНР" на прізвище Коваль, цікавило розташування блокпостів на Одещині, зокрема в районі Затоки.

Саме в тому районі розташований міст через Білгород-Дністровський лиман, по якому російські війська завдали вже сім ракетних ударів.

Пряма мова: "Віктор К., діючи умисно, отримав інформацію про розташування блокпосту підрозділів ЗСУ та ТРО на території Одеського та Біляївського районів про що повідомив Ковалю, у тому числі про чисельність особового складу".

ВІДЕО ДНЯ

Зловмисник на прохання "куратора" також шукав мешканців Одеської області, які підтримували дії Росії та пропонував їм також співпрацювати із терористичним організаціями.

Інформацію про терористів він передавав через месенджер Telegram голосовими повідомленнями.

Також чоловік був визнаний винним у придбанні та незаконному зберіганні гладкоствольної вогнепальної зброї та вибухової речовини типу гексоген.

Його затримали 17 березня, а до суду справу передали 4 травня.

Теми: Одеська областьколабораціясепаратизмдержзрада
Головне сьогодні

Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів

Українська збірна перемагає Ірландію з рахунком 1:0 на старті Ліги націй УЄФА

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

Усі новини...
Одеська область
Кожні 5 хвилин в Україні знищують одного окупанта – Братчук
Ризик висадки російського десанту в Одесі є постійно – речник ОВА
Очільника величезного благодійного фонду підозрюють у торгівлі гуманітаркою
Останні новини
09:16
Ситуація в областях: ракетний удар по Житомирщині, численні обстріли на Донбасі
09:16
Лондонські юристи зібрали дані про закордонні активи сотень росіян для нових санкцій – ЗМІ
09:05
На квадроцикли та квадрокоптери: у Києві пройде благодійний футбольний турнір
09:05
Дуда розповів, скільки танків і бронетехніки Польща передала Україні
08:46
Вечірній обстріл Харкова спричинив масштабні пожежі, двоє людей загинули
08:35
Президент Литви застеріг Захід від торгівлі санкціями з Росією
08:33
фото Ворог продовжує бити по Сєвєродонецьку і Лисичанську: 4 загиблих цивільних
08:21
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, без жертв
08:21
Президент Польщі: частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною
08:13
Генштаб ЗСУ каже, що дві третини російської ОМБр стали небоєздатними після боїв
Усі новини...