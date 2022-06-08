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Мешканця Одещини, який зливав окупантам інформацію про ЗСУ, засудили до 8 років тюрми

Альона Мазуренко Середа, 8 червня 2022, 17:51
Мешканця Одещини, який зливав окупантам інформацію про ЗСУ, засудили до 8 років тюрми
фото ілюстративне СБУ

Мешканця Одеси, який передавав бойовикам інформацію про кількість та переміщення військової техніки ЗСУ, про блокпости та прикордонні загони, засудили на 8 років тюрми із конфіскацією майна.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що свою провину чоловік визнав у повному обсязі, заявив про каяття та сприяв розкриттю злочину.

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У вироку Приморського районного суду Одеси говориться, що обвинувачений передав бойовикам інформацію про танки, військові вантажівки та реактивні системи залпового вогню.

Його "куратора", бойовика з так званої "ЛНР" на прізвище Коваль, цікавило розташування блокпостів на Одещині, зокрема в районі Затоки.

Саме в тому районі розташований міст через Білгород-Дністровський лиман, по якому російські війська завдали вже сім ракетних ударів.

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Пряма мова: "Віктор К., діючи умисно, отримав інформацію про розташування блокпосту підрозділів ЗСУ та ТРО на території Одеського та Біляївського районів про що повідомив Ковалю, у тому числі про чисельність особового складу".

Зловмисник на прохання "куратора" також шукав мешканців Одеської області, які підтримували дії Росії та пропонував їм також співпрацювати із терористичним організаціями.

Інформацію про терористів він передавав через месенджер Telegram голосовими повідомленнями.

Також чоловік був визнаний винним у придбанні та незаконному зберіганні гладкоствольної вогнепальної зброї та вибухової речовини типу гексоген.

Його затримали 17 березня, а до суду справу передали 4 травня.

Теми: Одеська областьколабораціясепаратизмдержзрада
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