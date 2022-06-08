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Россия развернула "Искандеры" вблизи Херсона – Минобороны

Мазуренко Алена Среда, 8 июня 2022, 18:46
ИСКАНДЕР-М, ФОТО ВИТАЛИЯ КУЗЬМИНА

На территории оккупированного Крыма в 8 километрах от административной границы с Херсонской областью Россия развернула ракетные комплексы "Искандер - М".

Источник: пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник

Прямая речь: "Сохраняется угроза нанесения врагом с территории ВТО АР Крым ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

В частности, в районе н.п. Мелководное (8 км до административной границы с Херсонской обл.) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М".

Детали: В Минобороны подчеркивают, что российские корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведению разведки и огневой поддержке на приморском направлении.

Враг блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря: "В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей КРМБ типа "Калибр" (суммарный залп – до 36 ракет)".

Темы: Херсонская областьоккупациявойнаМинобороны
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