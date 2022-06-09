Пушилин угрожает украинским бойцам "трибуналом" до конца лета

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что "трибунал", который планируют устроить в ОРДО над украинскими защитниками, которые были на "Азовстали", проведут до конца лета.

Источник: прокремлевское издание "ТАСС"

Прямая речь террориста: "Я думаю, до конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит. Здесь опять же нужно быть в рамках. Мы растягивать ситуацию не имеем права".

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