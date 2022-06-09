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Пушилин угрожает украинским бойцам "трибуналом" до конца лета

Мазуренко Алена Четверг, 9 июня 2022, 21:28
ДЕНИС ПУШИЛИН, AFP VIA GETTY IMAGES

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что "трибунал", который планируют устроить в ОРДО над украинскими защитниками, которые были на "Азовстали", проведут до конца лета.

Источник: прокремлевское издание "ТАСС"

Прямая речь террориста: "Я думаю, до конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит. Здесь опять же нужно быть в рамках. Мы растягивать ситуацию не имеем права".

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Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин еще 18 мая высказался за "международный трибунал" над украинскими военными с "Азовстали".
  • Заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил обсуждение с Украиной обмена защитников Мариуполя.
  • По данным собеседников "Украинской правды" в разведке, с "Азовстали вышли" 2 449 человек – и все они находятся в пгт Еленовка Донецкой области (ОРДО), хотя российские СМИ заявляли об этапированни части военнопленных в Россию.
  • По данным источников УП, договоренности с россиянами были такими: бойцы должны остаться живыми, никаких пыток, отдельное компактное содержание бойцов с "Азовстали" и подготовка их для обмена.

Темы: АзовМариупольвойнапленные
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