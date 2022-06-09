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Сербия выделит 3 млн евро на помощь детям и беженцам из Украины

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 21:50

Правительство Сербии на заседании в четверг приняло решение выделить три миллиона евро для предоставления гуманитарной помощи украинским детям и беженцам из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Половину суммы – 1,5 миллиона евро – сербское правительство передаст через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в помощь украинским детям.

Другая половина будет передана через механизм Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев для гуманитарной помощи беженцам из Украины.

Напомним, 3 июня президент Сербии Александр Вучич посетил беженцев из Украины в приюте в городе Вране.

"Желаю вам скорейшего мира, чтобы вы могли вернуться в свои дома, а кто хочет жить и работать в Сербии, всегда может приехать. Почувствуйте себя как дома", - сказал им Вучич, добавив, что государство готово помочь во всем, чего они, по их мнению, нуждаются.

В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что политика Сербии по отношению к России и ее неприсоединению к внешней политике ЕС несовместимы со стремлением страны присоединиться к Евросоюзу.

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Недавно переизбранный на пост президента Александар Вучич пожаловался, что Сербия сталкивается с растущим давлением со всех сторон, но дал ясно понять, что не планирует менять курс.

Вучич укрепил связи Сербии с Россией, недавно согласившись на всеобъемлющее газовое соглашение именно в тот момент, когда ЕС проголосовал за эмбарго на российскую нефть.

Темы: Сербиябеженцы
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