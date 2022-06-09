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Сербія виділить 3 млн євро на допомогу дітям і біженцям з України

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 21:50

Уряд Сербії на засіданні в четвер ухвалив виділити три мільйони євро для надання гуманітарної допомоги українським дітям і біженцям із України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Половину суми – 1,5 мільйона євро – сербський уряд передасть через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) на допомогу українським дітям.

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Іншу половину буде передано через механізм Управління Верховного комісара ООН у справах біженців для гуманітарної допомоги біженцям з України.

Нагадаємо, 3 червня президент Сербії Александар Вучич відвідав біженців з України у притулку у місті Вранє.

"Бажаю вам якнайшвидшого миру, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, а хто хоче жити і працювати в Сербії, завжди може приїхати. Відчуйте себе як вдома", - сказав їм Вучич, додавши, що держава готова допомогти у всьому, на що вони, на їхню думку, потребують.

ВІДЕО ДНЯ

У травні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що політика Сербії щодо Росії та її неприєднання до зовнішньої політики ЄС несумісні із прагненням країни приєднатися до Євросоюзу.

Нещодавно переобраний на пост президента Александр Вучич поскаржився, що Сербія стикається зі зростаючим тиском з усіх боків, але ясно дав зрозуміти, що не планує змінювати курс.

Вучич натомість зміцнив зв'язки Сербії з Росією, нещодавно погодившись на всеосяжну газову угоду саме в той момент, коли ЄС проголосував за ембарго на російську нафту.

Теми: Сербіябіженці
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