Сербія виділить 3 млн євро на допомогу дітям і біженцям з України

Уряд Сербії на засіданні в четвер ухвалив виділити три мільйони євро для надання гуманітарної допомоги українським дітям і біженцям із України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Половину суми – 1,5 мільйона євро – сербський уряд передасть через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) на допомогу українським дітям.

Іншу половину буде передано через механізм Управління Верховного комісара ООН у справах біженців для гуманітарної допомоги біженцям з України.

Нагадаємо, 3 червня президент Сербії Александар Вучич відвідав біженців з України у притулку у місті Вранє.

"Бажаю вам якнайшвидшого миру, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, а хто хоче жити і працювати в Сербії, завжди може приїхати. Відчуйте себе як вдома", - сказав їм Вучич, додавши, що держава готова допомогти у всьому, на що вони, на їхню думку, потребують.

У травні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що політика Сербії щодо Росії та її неприєднання до зовнішньої політики ЄС несумісні із прагненням країни приєднатися до Євросоюзу.

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Нещодавно переобраний на пост президента Александр Вучич поскаржився, що Сербія стикається зі зростаючим тиском з усіх боків, але ясно дав зрозуміти, що не планує змінювати курс.

Вучич натомість зміцнив зв'язки Сербії з Росією, нещодавно погодившись на всеосяжну газову угоду саме в той момент, коли ЄС проголосував за ембарго на російську нафту.