Регионы: россияне ночью ракетами обстреляли Харьков и Николаев

Российские оккупанты ночью на 1 июля ракетами обстреляли Харьков и Николаев, а из минометов Черниговщину.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Житомирской и Киевской.

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Одесщина: в результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 по направлению Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесщины, 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха.

По состоянию на утро выявлено 17 погибших, из них 1 ребенок, оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелые раненые госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.

Черниговщина: ночью - обстрелы из минометов территорий возле сел Леоновка и Николаевка (Семеновское общество). Без потерь и разрушений инфраструктуры. Детали уточняются.

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В Сумской области в течение суток враг обстреливал пограничные общины из минометов, САУ и реактивной артиллерии. Потерь и разрушений по предварительным данным нет.

Днепропетровск: враг обстрелял Никопольский район. Предварительно, без пострадавших. На месте работают спасатели и полиция. Подробная информация выясняется.

Харьков: ночью враг снова наносил ракетные удары, попал в одно из предприятий, пожар был ликвидирован. Предварительно пострадавших нет. По области кафиры обстреливали из артиллерии Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский районы.

Поврежденные частные дома, хозяйственные постройки, попадали снаряды по открытым территориям. Всего за сутки раненых 7 человек погибли 4 - в Изюмском и Чугуевском районах.

Луганщина: враг пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада. Не удается россиянам захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов.

Россияне провели штурмовые действия в районе Тополевки и северной части Волчоярки и Малорязанцевого, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск. В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти.

Донетчина: в сутки под обстрелами: Авдеевка (жилой сектор, завод АКХЗ, АЗС, жилой сектор, железнодорожная остановка); Славянск (мясокомбинат); Красногоровка (жилой сектор, гаражный кооператив); Бахмут (склад на стальной дороге); Времен Яр; Соледарь; с. Первомайское; с. Новониколаевка; с. Березовка.

Повреждены 40 объектов, в том числе 9 частных жилых домов, 4 многоэтажки, промышленные объекты и объекты критической инфраструктуры. Погибли 4, ранены 18 гражданских. Сегодня утром — интенсивные обстрелы г.Железное и пгт.Северное. Есть разрушение. Подробная информация уточняется.

Николаевщина: утром ракетным обстрелам подвергся Николаев. Информация о пострадавших и последствиях уточняется. Ночью обстрелы подверглись с. Лиманы Галицыновской общины. Потерпевших нет. Утром было обстреляно с. Старая Богдановка Радсадовской общины. В результате – разрушение инфраструктуры. Потерпевших нет. Также сегодня около 5:20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработало ПВО.

Около 04:30, обстрелы подверглась и Широковская община. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Вчера во второй половине дня была обстреляна Ингульская община. Обстрелы были вне населенных пунктов. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует свет. По предварительной информации, пострадавших нет. В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вчера, 30 июня, с 16:50 на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской общины зафиксированы обстрелы вражескими кассетными боеприпасами окрестностей с. Парутино. Потерпевших и значительных разрушений нет. Также вчера вечером обстрелы с. Засилье Первомайской общины, в результате которого произошло возгорание нежилого хозяйственного подсобного помещения.

Херсонщина: в результате боевых действий все больше сел Бериславского и Каховского районов, а также близлежащих населенных пунктов к Николаевщине — на грани уничтожения. Есть много деревень, где поврежден каждый второй дом, а из некоторых населенных пунктов люди полностью уехали. Во многих селах заминированы поля и дороги, угнан весь транспорт, магазины и аптеки не работают, нет возможности получить пенсии. Новых медицинских работников из "ДНР" и Крыма ждут больницы Херсона, сообщил глава ОВА.