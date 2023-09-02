В Харькове провели марш ХарьковПрайд без скопления людей

В Харькове марш ХарьковПрайд в защиту прав представителей ЛГБТК+ провели в формате арт-интервенции с участием почти 100 человек.

Источник: KharkivPride

ХарьковПрайд, все фото: Christina Pashkina, KharkivPride/Facebook

Детали: Отмечается, что пятый марш ХарьковПрайда длился около получаса и растянулся на расстояние почти 2 километра.

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"Учитывая все риски безопасности, связанные с полномасштабной войной, организаторы ХарьковПрайда решили провести марш в креативном формате, без создания массового скопления людей", - сообщили организаторы.

В центре Харькова волонтеры разместили 100 фигур людей, окрашенных с одной стороны в цвета флага Украины, а с другой - в цвета радужного флага, который является символом ЛГБТК+ сообщества.

После завершения марша фигуры людей остались в городском пространстве.

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"Эти "невидимые фигуры", символизируют ЛГБТК+ людей Харькова и всей Украины, которые живут, любят и продолжают делать шаги для нашей общей Победы", - говорится в сообщении.

Организаторы поблагодарили патрульную полицию "за сотрудничество и поддержку на марше".