Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове провели марш ХарьковПрайд без скопления людей

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 18:34
В Харькове провели марш ХарьковПрайд без скопления людей
ХарьковПрайд, фото: Christina Pashkina, KharkivPride/Facebook

В Харькове марш ХарьковПрайд в защиту прав представителей ЛГБТК+ провели в формате арт-интервенции с участием почти 100 человек.

Источник: KharkivPride

ХарьковПрайд, все фото: Christina Pashkina, KharkivPride/Facebook
ХарьковПрайд, все фото: Christina Pashkina, KharkivPride/Facebook

Детали: Отмечается, что пятый марш ХарьковПрайда длился около получаса и растянулся на расстояние почти 2 километра.

Реклама:

"Учитывая все риски безопасности, связанные с полномасштабной войной, организаторы ХарьковПрайда решили провести марш в креативном формате, без создания массового скопления людей", - сообщили организаторы.

В центре Харькова волонтеры разместили 100 фигур людей, окрашенных с одной стороны в цвета флага Украины, а с другой - в цвета радужного флага, который является символом ЛГБТК+ сообщества.

 

После завершения марша фигуры людей остались в городском пространстве.

ВИДЕО ДНЯ
 

"Эти "невидимые фигуры", символизируют ЛГБТК+ людей Харькова и всей Украины, которые живут, любят и продолжают делать шаги для нашей общей Победы", - говорится в сообщении.

Организаторы поблагодарили патрульную полицию "за сотрудничество и поддержку на марше".

Темы: ХарьковЛГБТакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Давайте подождем" – ГУР о подтверждении смерти Пригожина

обновленоОтключение Starlink: Маск передал биографу частную переписку с вице-премьером Федоровым

аудиоВзрывы вместо выборов: за "бавовной" в Бердянске стоит СБУ - источники

УП встретила зятя Червоненко дома у российского олигарха

Дело БЭБ против Коломойского появилось, когда НАБУ уже готовило подозрение

Доли в компаниях, тысячи объектов недвижимости и авто: НАБУ и САП арестовали имущество Коломойского

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
03:14
Зеленский поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии
02:36
США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине – СМИ
01:40
МАГАТЭ наблюдает усиление военной активности вокруг ЗАЭС
00:58
В оккупированном городе Пологи на Запорожье уничтожен штаб партии "Единая Россия" – Федоров
00:32
"Давайте подождем" – ГУР о подтверждении смерти Пригожина
23:57
Словакия первой в Европе получит модернизированный F-16
23:51
Зеленский ввел Умерова в состав ставки и СНБО
23:36
Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года – Стефанишина
23:24
Молдова осуждает псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
23:01
В ГУР считают, что информацию о Маске и работе Starlink над Крымом надо проверить
Все новости...
Реклама: