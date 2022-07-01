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Спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел под завалами ТЦ в Кременчуге

"Украинская правда"Пятница, 1 июля 2022, 10:14
Спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел под завалами ТЦ в Кременчуге
Фото ГСЧС

Под завалами ТЦ в Кременчуге спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел погибших, всего с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Источник: ГСЧС Украины в Telegram

Дословно: "По состоянию на 9:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел".

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Детали: Спасатели уточнили, что с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел. Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

Что предшествовало: 30 июня во время разбора завалов на территории ТЦ "Амстор" в Кременчуге обнаружили 22 фрагмента тел, также была подтверждена гибель 18 человек.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило запчасти для гражданских автомобилей.
  • Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что удар по Кременчугу нанесен ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.
  • В России сначала сообщили, что нанесли удар "по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран". Затем в РФ назвали ТЦ "неработающим", "постановой", а видео первых минут после обстрела и крики окровавленных гражданских – "фейком".
  • Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.

Темы: войнаКременчугтерактГСЧС
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