Спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел под завалами ТЦ в Кременчуге

Под завалами ТЦ в Кременчуге спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел погибших, всего с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Источник: ГСЧС Украины в Telegram

Дословно: "По состоянию на 9:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел".

Детали: Спасатели уточнили, что с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел. Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

Что предшествовало: 30 июня во время разбора завалов на территории ТЦ "Амстор" в Кременчуге обнаружили 22 фрагмента тел, также была подтверждена гибель 18 человек.

Предыстория:

27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило запчасти для гражданских автомобилей.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что удар по Кременчугу нанесен ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.

В России сначала сообщили, что нанесли удар "по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран". Затем в РФ назвали ТЦ "неработающим", "постановой", а видео первых минут после обстрела и крики окровавленных гражданских – "фейком".

Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.