Спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел под завалами ТЦ в Кременчуге

Под завалами ТЦ в Кременчуге спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел погибших, всего с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Источник: ГСЧС Украины в Telegram

Дословно: "По состоянию на 9:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел".

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Детали: Спасатели уточнили, что с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел. Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

Что предшествовало: 30 июня во время разбора завалов на территории ТЦ "Амстор" в Кременчуге обнаружили 22 фрагмента тел, также была подтверждена гибель 18 человек.

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