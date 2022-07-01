Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Северная Македония поддержала "французский план" дальнейшего сближения с ЕС

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 22:32

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский в пятницу заявил, что поддерживает план Франции по разрешению спора с Болгарией, что может разблокировать дальнейшее движение Скопье в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После консультаций с французской стороной Ковачевский объявил в Facebook, что предложение Парижа является "основательной основой для серьезной, ответственной и государственной позиции относительно случая, которое открывается для нашей страны".

Реклама:

Северомакедонский премьер пообещал информировать общественность о всех дальнейших шагах, связанных с имплементацией этого плана, и заверил, что финальное решение будет принято "в соответствии со стратегическими интересами" страны.

Отметим, что несмотря на согласие правительства для воплощения предложения Франции, нужны изменения в конституцию, которые потребуют голосов двух третьих парламентариев.

В то же время, как передает "Радио Свобода", лидер крупнейшей оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски назвал французский план "позором и предательством" и призвал собираться на антиправительственный протест у правительственного здания в субботу вечером.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, французское предложение об отмене вето до начала переговоров Северной Македонии с ЕС предусматривает, что Болгария позволяет Скопье начать процесс, а ЕС и Франция гарантируют, что все болгарские условия будут выполнены только после этого.

Какие именно эти условия, не сообщалось, но в прошлую пятницу Национальная ассамблея Болгарии одобрила резолюцию, снимающую болгарское вето на дальнейшую евроинтеграцию Северной Македонии, но с условиями о признании болгар как нациообразующего этноса в конституции страны.

Ранее Северная Македония заявляла, что условие о признании болгарского меньшинства в преамбуле конституции и вообще французское предложение в актуальном виде неприемлемо.

В Еврокомиссии утверждают, что возможность открытия переговоров по членству с Северной Македонией полностью заблокирована правительством Болгарии, которое последние два года блокирует принятие решения.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье: Евроинтеграция в обмен на идентичность: куда ведет конфликт болгар и македонцев.

Темы: МакедонияЕСФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Македония
Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для украинского зерна
Украина полностью запустила зону свободной торговли с Северной Македонией
Северная Македония поддержала "гарантии безопасности" для Украины
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: