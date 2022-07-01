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Северная Македония поддержала "французский план" дальнейшего сближения с ЕС

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 22:32

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский в пятницу заявил, что поддерживает план Франции по разрешению спора с Болгарией, что может разблокировать дальнейшее движение Скопье в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После консультаций с французской стороной Ковачевский объявил в Facebook, что предложение Парижа является "основательной основой для серьезной, ответственной и государственной позиции относительно случая, которое открывается для нашей страны".

Северомакедонский премьер пообещал информировать общественность о всех дальнейших шагах, связанных с имплементацией этого плана, и заверил, что финальное решение будет принято "в соответствии со стратегическими интересами" страны.

Отметим, что несмотря на согласие правительства для воплощения предложения Франции, нужны изменения в конституцию, которые потребуют голосов двух третьих парламентариев.

В то же время, как передает "Радио Свобода", лидер крупнейшей оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски назвал французский план "позором и предательством" и призвал собираться на антиправительственный протест у правительственного здания в субботу вечером.

Напомним, французское предложение об отмене вето до начала переговоров Северной Македонии с ЕС предусматривает, что Болгария позволяет Скопье начать процесс, а ЕС и Франция гарантируют, что все болгарские условия будут выполнены только после этого.

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Какие именно эти условия, не сообщалось, но в прошлую пятницу Национальная ассамблея Болгарии одобрила резолюцию, снимающую болгарское вето на дальнейшую евроинтеграцию Северной Македонии, но с условиями о признании болгар как нациообразующего этноса в конституции страны.

Ранее Северная Македония заявляла, что условие о признании болгарского меньшинства в преамбуле конституции и вообще французское предложение в актуальном виде неприемлемо.

В Еврокомиссии утверждают, что возможность открытия переговоров по членству с Северной Македонией полностью заблокирована правительством Болгарии, которое последние два года блокирует принятие решения.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье: Евроинтеграция в обмен на идентичность: куда ведет конфликт болгар и македонцев.

Темы: МакедонияЕСФранция
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