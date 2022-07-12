Под Мелитополем горит база оккупантов – мэр

В поселке Мирное, что близ Мелитополя, горит база воинской части МЧС, которую захватили оккупанты.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров, местное издание "РИА Мелитополь" в Telegram

Прямая речь Федорова: "По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты.

Именно туда россияне перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе".

Детали: Сообщается, что жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов виден густой черный дым. По данным "РИА Мелитополь", в частности, дым виден над Семеновкой.

Поблизу Мелітополя пожежа – горить база окупантів. Відео "РІА Мелітополь" pic.twitter.com/5JQoKrHBAT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2022

Также, отмечается, что слышны звуки детонирующих боеприпасов и "отлеты" в сторону Запорожья. Кроме того, жители слышали автоматные очереди у воинской части в Мелитополе.

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"РИА Мелитополь" сообщает, что ночью около 0:30 в Мелитополе также слышали взрывы. Громче всего было в микрорайоне и в направлении Семеновки. Отмечается, что сначала сработала российская ПВО, а затем была стрельба.

Что было раньше: Вооруженные силы Украины ночью 12 июля атаковали в оккупированном Энергодаре помещение СБУ, которое заняли российские захватчики.

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