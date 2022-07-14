От ракетного удара РФ в Виннице уже 23 погибших, 5 раненых – в критическом состоянии

Число жертв российского ракетного удара по Виннице возросло до 23, в больницах находится 64 человека, 5 - в критическом состоянии.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным спасателей погибли 23 человека (из них 3 ребенка).

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Обратились за помощью 115 человек.

Госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 34 человека, 5 - в критическом состоянии

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним: По данным полиции, пропавшими без вести числятся 39 человек.

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