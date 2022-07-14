От ракетного удара РФ в Виннице уже 23 погибших, 5 раненых – в критическом состоянии
Четверг, 14 июля 2022, 20:09
Число жертв российского ракетного удара по Виннице возросло до 23, в больницах находится 64 человека, 5 - в критическом состоянии.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: По данным спасателей погибли 23 человека (из них 3 ребенка).
Реклама:
Обратились за помощью 115 человек.
Госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка.
Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 34 человека, 5 - в критическом состоянии
ВИДЕО ДНЯ
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним: По данным полиции, пропавшими без вести числятся 39 человек.
Предыстория:
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.
- По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены зенитно-ракетными войсками в районе села Рахны Винницкой области.
- Командование Воздушных сил сообщило, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подлодки в Черном море.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибло более 20 мирных жителей, был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".