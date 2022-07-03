В ОП ответили Пескову о переговорах: Придет время, и мы зафиксируем наши условия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что условиями Украины для переговоров являются вывод российских войск из Украины, возвращение похищенных граждан и механизм репараций.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины…

Российская сторона отлично знает наши условия. Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге".

Что предшествовало: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье заявил, что Украине предстоит понять условия России, согласиться на них и сесть за стол переговоров.

Предыстория: