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В ОП ответили Пескову о переговорах: Придет время, и мы зафиксируем наши условия

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 20:37
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что условиями Украины для переговоров являются вывод российских войск из Украины, возвращение похищенных граждан и механизм репараций.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины…

Российская сторона отлично знает наши условия. Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге".

Что предшествовало: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье заявил, что Украине предстоит понять условия России, согласиться на них и сесть за стол переговоров.

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Темы: переговорыОфис президентаРосcия
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