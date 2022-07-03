В ОП ответили Пескову о переговорах: Придет время, и мы зафиксируем наши условия
Воскресенье, 3 июля 2022, 20:37
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что условиями Украины для переговоров являются вывод российских войск из Украины, возвращение похищенных граждан и механизм репараций.
Источник: Подоляк в Twitter
Дословно: "Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины…
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Российская сторона отлично знает наши условия. Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге".
Что предшествовало: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье заявил, что Украине предстоит понять условия России, согласиться на них и сесть за стол переговоров.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 27 июня президент Владимир Зеленский призвал собравшихся на саммите G7 мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину до конца года.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил Пескову, что не Украина начала войну, чтобы заканчивать ее "по приказу".
- 17 мая Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией стоят на паузе по ряду причин.