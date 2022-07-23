Военные разогнали лагерь протестующих на Шри-Ланке, есть раненые

Правоохранители и вооруженные силы Шри-Ланки разогнали лагерь антиправительственных демонстрантов у президентского офиса в Коломбо во время рейда по приказу нового президента.

Источник: CNN, Reuters, AlJazeera

Детали: По словам организаторов протеста, сотни сотрудников службы безопасности оцепили лагерь протеста GotaGoGama, который насмешливо назван в честь экс-президента страны Готабаи Раджапаксы, а затем начали сносить палатки.

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AlJazeera пишет, что правоохранители арестовали нескольких лидеров протеста и оцепили территорию вместе с примерно 100 протестующими.

По оценкам AlJazeera, около 10 протестующих получили тяжелые ранения после нападения военных. В то же время Reuters со ссылкой на на организаторов протеста сообщает о ранении не менее 50 протестующих.

Представитель полиции Нихал Талдува подтвердил, что девять человек были арестованы во время рейда. Суд Коломбо освободил их под залог.

Протестующие опасались разгона после того, как Ранил Викрамасингхе, глава государства, ввел чрезвычайное положение. Многие считают его союзником Раджапаксы.

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Комиссия по правам человека Шри-Ланки осудила рейд, назвав его "жестоким и подлым нападением на мирных демонстрантов" и "полным нарушением основных прав людей". Посол США в Шри-Ланке Джули Чанг сказала, что США призывают "власть к сдержанности и немедленному доступу к медицинской помощи для пострадавших". Верховный комиссар Великобритании в Шри-Ланке Сара Халтон была "очень озабочена" сообщениями о подавлении протестов, отметив, что "мы ясно дали понять важность права на мирный протест".

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