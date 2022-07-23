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Военные разогнали лагерь протестующих на Шри-Ланке, есть раненые

Анастасия КалатурСуббота, 23 июля 2022, 04:41
Военные разогнали лагерь протестующих на Шри-Ланке, есть раненые
ФОТО: GETTY

Правоохранители и вооруженные силы Шри-Ланки разогнали лагерь антиправительственных демонстрантов у президентского офиса в Коломбо во время рейда по приказу нового президента.

Источник: CNN, Reuters, AlJazeera

Детали: По словам организаторов протеста, сотни сотрудников службы безопасности оцепили лагерь протеста GotaGoGama, который насмешливо назван в честь экс-президента страны Готабаи Раджапаксы, а затем начали сносить палатки.

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AlJazeera пишет, что правоохранители арестовали нескольких лидеров протеста и оцепили территорию вместе с примерно 100 протестующими.

По оценкам AlJazeera, около 10 протестующих получили тяжелые ранения после нападения военных. В то же время Reuters со ссылкой на на организаторов протеста сообщает о ранении не менее 50 протестующих.

Представитель полиции Нихал Талдува подтвердил, что девять человек были арестованы во время рейда. Суд Коломбо освободил их под залог.

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Протестующие опасались разгона после того, как Ранил Викрамасингхе, глава государства, ввел чрезвычайное положение. Многие считают его союзником Раджапаксы.

 
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Комиссия по правам человека Шри-Ланки осудила рейд, назвав его "жестоким и подлым нападением на мирных демонстрантов" и "полным нарушением основных прав людей". Посол США в Шри-Ланке Джули Чанг сказала, что США призывают "власть к сдержанности и немедленному доступу к медицинской помощи для пострадавших". Верховный комиссар Великобритании в Шри-Ланке Сара Халтон была "очень озабочена" сообщениями о подавлении протестов, отметив, что "мы ясно дали понять важность права на мирный протест".

Предыстория:

  • Экономика Шри-Ланки находится в состоянии коллапса, полагаясь на помощь Индии и других стран, лидеры страны пытаются договориться о помощи с Международным валютным фондом. Экономический кризис привел к острой нехватке предметов первой необходимости, из-за чего людям сложно покупать еду, топливо и т.д.
  • Беспорядки привели к многомесячным протестам, почти уничтожившим политическую династию Раджапакса, правившую Шри-Ланкой большую часть последних двух десятилетий.
  • Протестующие в течение нескольких месяцев размещались лагерем у президентской резиденции, требуя отставки Раджапаксы. Раджапакса убежал из страны 13 июля на Мальдивы, передав власть премьер-министру Ранилу Викрамасингхе. После этого протестующие пошли на штурм резиденции. Они сломали ворота, прорвали границу вооруженной полиции и захватили здание и близлежащую территорию.
  • Впоследствии депутаты парламента Шри-Ланки избрали президентом страны Ранила Викрамасингхе.

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