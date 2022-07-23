Военные разогнали лагерь протестующих на Шри-Ланке, есть раненые
Правоохранители и вооруженные силы Шри-Ланки разогнали лагерь антиправительственных демонстрантов у президентского офиса в Коломбо во время рейда по приказу нового президента.
Источник: CNN, Reuters, AlJazeera
Детали: По словам организаторов протеста, сотни сотрудников службы безопасности оцепили лагерь протеста GotaGoGama, который насмешливо назван в честь экс-президента страны Готабаи Раджапаксы, а затем начали сносить палатки.
AlJazeera пишет, что правоохранители арестовали нескольких лидеров протеста и оцепили территорию вместе с примерно 100 протестующими.
По оценкам AlJazeera, около 10 протестующих получили тяжелые ранения после нападения военных. В то же время Reuters со ссылкой на на организаторов протеста сообщает о ранении не менее 50 протестующих.
Представитель полиции Нихал Талдува подтвердил, что девять человек были арестованы во время рейда. Суд Коломбо освободил их под залог.
Протестующие опасались разгона после того, как Ранил Викрамасингхе, глава государства, ввел чрезвычайное положение. Многие считают его союзником Раджапаксы.
Комиссия по правам человека Шри-Ланки осудила рейд, назвав его "жестоким и подлым нападением на мирных демонстрантов" и "полным нарушением основных прав людей". Посол США в Шри-Ланке Джули Чанг сказала, что США призывают "власть к сдержанности и немедленному доступу к медицинской помощи для пострадавших". Верховный комиссар Великобритании в Шри-Ланке Сара Халтон была "очень озабочена" сообщениями о подавлении протестов, отметив, что "мы ясно дали понять важность права на мирный протест".
Предыстория:
- Экономика Шри-Ланки находится в состоянии коллапса, полагаясь на помощь Индии и других стран, лидеры страны пытаются договориться о помощи с Международным валютным фондом. Экономический кризис привел к острой нехватке предметов первой необходимости, из-за чего людям сложно покупать еду, топливо и т.д.
- Беспорядки привели к многомесячным протестам, почти уничтожившим политическую династию Раджапакса, правившую Шри-Ланкой большую часть последних двух десятилетий.
- Протестующие в течение нескольких месяцев размещались лагерем у президентской резиденции, требуя отставки Раджапаксы. Раджапакса убежал из страны 13 июля на Мальдивы, передав власть премьер-министру Ранилу Викрамасингхе. После этого протестующие пошли на штурм резиденции. Они сломали ворота, прорвали границу вооруженной полиции и захватили здание и близлежащую территорию.
- Впоследствии депутаты парламента Шри-Ланки избрали президентом страны Ранила Викрамасингхе.