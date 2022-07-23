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Військові розігнали табір протестувальників на Шрі-Ланці, є поранені

Анастасія КалатурСубота, 23 липня 2022, 04:41
Військові розігнали табір протестувальників на Шрі-Ланці, є поранені
ФОТО: GETTY

Правоохоронці та збройні сили Шрі-Ланки розігнали табір антиурядових демонстрантів  біля президентського офісу в Коломбо  під час рейду за наказом нового президента.

Джерело: CNN, Reuters, AlJazeera

Деталі:  За словами організаторів протесту, сотні співробітників служби безпеки оточили табір протесту GotaGoGama, який глузливо названий на честь експрезидента країни Готабаї Раджапакси, а потім почали зносити намети.

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GETTY

AlJazeera пише, що правоохоронці заарештували кількох лідерів протесту та оточили територію разом із приблизно 100 протестувальниками.

За оцінками AlJazeera, близько 10 протестувальників отримали тяжкі поранення після нападу військових. Водночас Reuters  з посиланням на організаторів протесту повідомляє про поранення щонайменше 50 протестувальників.

Представник поліції Ніхал Талдува підтвердив, що дев'ятьох людей заарештували під час рейду.  Суд Коломбо звільнив їх під заставу.

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Протестувальники побоювалися розгону після того, як Раніл  Вікрамасінґхе, очільник держави, запровадив надзвичайний стан. Багато хто вважає його союзником Раджапакси.

 
GETTY

Комісія з прав людини Шрі-Ланки   засудила рейд, назвавши його "жорстоким та підлим нападом на мирних демонстрантів" та "повним порушенням основних прав людей". Посол США в Шрі-Ланці Джулі Чанг сказала, що США закликають "владу до стриманості та негайного доступу до медичної допомоги для постраждалих". Верховний комісар Великобританії у Шрі-Ланці Сара Халтон була "дуже стурбована" повідомленнями про придушення протестів, зазначивши, що "ми ясно дали зрозуміти важливість права на мирний протест".

Передісторія:

  • Економіка Шрі-Ланки перебуває у стані колапсу, покладаючись на допомогу Індії та інших країн, лідери країни намагаються домовитись про допомогу з Міжнародним валютним фондом. Економічна криза призвела до гострої нестачі предметів першої необхідності, через що людям складно купувати їжу, паливо і т.д.
  • Заворушення призвели до багатомісячних протестів, які майже знищили політичну династію Раджапакса, що правила Шрі-Ланкою більшу частину останніх двох десятиліть.
  • Протестувальники протягом кількох місяців розташовувалися табором біля президентської резиденції, вимагаючи відставки Раджапакси. Раджапакса утік із країни 13 липня на Мальдіви, передавши владу прем'єр-міністру Ранілу Вікрамасінґхе. Після цього протестувальники пішли на штурм резиденції. Вони зламали ворота, прорвали кордон озброєної поліції і захопили будівлю і прилеглу територію.
  • Згодом депутати парламенту Шрі-Ланки обрали президентом країни   Раніла Вікрамасінґхе.

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