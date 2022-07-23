Військові розігнали табір протестувальників на Шрі-Ланці, є поранені

Правоохоронці та збройні сили Шрі-Ланки розігнали табір антиурядових демонстрантів біля президентського офісу в Коломбо під час рейду за наказом нового президента.

Джерело: CNN, Reuters, AlJazeera

Деталі: За словами організаторів протесту, сотні співробітників служби безпеки оточили табір протесту GotaGoGama, який глузливо названий на честь експрезидента країни Готабаї Раджапакси, а потім почали зносити намети.

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AlJazeera пише, що правоохоронці заарештували кількох лідерів протесту та оточили територію разом із приблизно 100 протестувальниками.

За оцінками AlJazeera, близько 10 протестувальників отримали тяжкі поранення після нападу військових. Водночас Reuters з посиланням на організаторів протесту повідомляє про поранення щонайменше 50 протестувальників.

Представник поліції Ніхал Талдува підтвердив, що дев'ятьох людей заарештували під час рейду. Суд Коломбо звільнив їх під заставу.

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Протестувальники побоювалися розгону після того, як Раніл Вікрамасінґхе, очільник держави, запровадив надзвичайний стан. Багато хто вважає його союзником Раджапакси.

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Комісія з прав людини Шрі-Ланки засудила рейд, назвавши його "жорстоким та підлим нападом на мирних демонстрантів" та "повним порушенням основних прав людей". Посол США в Шрі-Ланці Джулі Чанг сказала, що США закликають "владу до стриманості та негайного доступу до медичної допомоги для постраждалих". Верховний комісар Великобританії у Шрі-Ланці Сара Халтон була "дуже стурбована" повідомленнями про придушення протестів, зазначивши, що "ми ясно дали зрозуміти важливість права на мирний протест".

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