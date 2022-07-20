Парламент Шрі-Ланки обрав нового президента країни

Депутати парламенту Шрі-Ланки обрали президентом країни 73-річного Раніла Вікрамасінґхе, який раніше був призначений тимчасовим главою держави.

Джерело: BBC

Деталі: Він переміг свого головного суперника на цій посаді Дулла Аллахаперума, набравши 134 голоси проти 82 під час парламентського голосування.

Перед Вікрамасінґхе стоїть завдання вивести країну з економічної кризи та відновити громадський порядок після місяців масових протестів.

Що передувало: