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Парламент Шрі-Ланки обрав нового президента країни

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 11:41
Парламент Шрі-Ланки обрав нового президента країни
Раніл Вікрамасінґхе, скріншот

Депутати парламенту Шрі-Ланки обрали президентом країни 73-річного Раніла Вікрамасінґхе, який раніше був призначений тимчасовим главою держави.

Джерело: BBC

Деталі: Він переміг свого головного суперника на цій посаді Дулла Аллахаперума, набравши 134 голоси проти 82 під час парламентського голосування.

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Перед Вікрамасінґхе стоїть завдання вивести країну з економічної кризи та відновити громадський порядок після місяців масових протестів.

Що передувало:

  • Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса 13 липня вранці (за місцевим часом) вилетів з країни на Мальдіви. На вихідних Раджапакса пообіцяв піти у відставку, відкривши шлях для "мирного переходу влади". Перед цим він залишив свою офіційну резиденцію в Коломбо, і її захопили десятки тисяч протестувальників.
  • Після цього у комерційній столиці Шрі-Ланки Коломбо сотні протестувальників проти економічної кризи увірвалися в резиденцію прем'єр-міністра і почали святкування. Також демонстранти зайшли у приміщення державної телерадіокомпанії.

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Теми: Шрі-Ланка
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