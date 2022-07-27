Ярош, Кличко, Хмара и другие просят Зеленского вернуть Корбану гражданство

Более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства бизнесмена, главы Штаба территориальной тербороны Днепра Геннадия Корбана.

Источник: открытое письмо к президенту Зеленскому, которое есть в распоряжении УП

Детали: Подписавшие подчеркивают, что обращаются к главе государства как к гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод ее граждан.

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По их словам, недопущение на территорию Украины и лишение гражданства руководителя Штаба территориальной тербороны Днепра Геннадия Корбана "не имеют ничего общего с законом, грубо нарушают статью 25 Конституции Украины, которая прямо говорит: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства... Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины…".

По мнению подписантов, это наносит удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии.

Вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, инициаторы обращения считают весомым и бесспорным.

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Таким образом Зеленского призывают исправить ситуацию.

Дословно: Сейчас как никогда нужно единство власти и общества, единство всех украинцев ради Победы Украины в священной Войне за Независимость.

И все, что этому мешает – политические игры, сведение личных счетов, все мелочное и несогласованное с правом и государственным интересом – должно быть отвергнуто или хотя бы отложено.

Следовательно, просим Вас, Владимир Александрович, дать поручение Комиссии по гражданству при президенте провести проверку по данному вопросу, исправить это ошибочное решение и восстановить конституционные права Геннадия Корбана как гражданина Украины".

Детали: Под письмом есть более сотни подписей, среди которых: руководитель УДА экс-нардеп Дмитрий Ярош, мэр Киева Виталий Кличко, глава Днепра Борис Филатов, главы Чернигова, Николаева, Ровно и еще ряда городов, Герой Украины, народный депутат Украины I, II и IV созывов Степан Хмара и экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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